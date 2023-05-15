Эксперты предсказали самый большой дефицит платины за последние 50 лет

Рынок платины в этом году может столкнуться с самым большим дефицитом с 1970-х годов, пишет Financial Times со ссылкой на прогноз Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC). Организация отмечает, что это связано с проблемами производства в Южной Африке из-за нехватки электроэнергии, а также с ускорением активности химической и стекольной промышленности в Китае и тем, что платина все чаще используется в автомобильной отрасли вместо палладия.

WPIC прогнозирует, что в 2023 году дефицит платины составит 983 000 унций — это на 77% больше, чем ожидалось три месяца назад. Директор по исследованиям WPIC Эдвард Стерк заявил, что это будет рекордный дефицит в унциях с 1970-х годов, передает FT.

При этом мировой спрос на платину, по данным аналитиков WPIC, в текущем году увеличится на 28% в годовом исчислении и составит 8,2 млн унций. На рост влияет потребность в металле автомобильного и промышленных секторов, а также улучшение инвестиционного спроса в первом квартале. Платина используется в каталитических нейтрализаторах, которые снижают вредные выборы автомобилей, а также в стекловолокне для ветряных турбин, электроники и нефтехимических заводов, отмечает FT. Издание пишет, что, по словам производителей, в краткосрочной перспективе спрос на платину поддерживает ужесточение законодательства о выбросах, но в долгосрочной сохраняется неопределенность, перевесит ли спрос со стороны водородной экономики отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, источники в отрасли утверждают, что недавние крахи американских банков побудили инвесторов обратить внимание на драгоценные металлы, пишет FT.