12:37 (мск), источник: RT на русском

Экономист Беляев заявил о коррекции курса доллара после падения на фоне сообщений о дефолте

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс доллара на Московской бирже превысил 79 рублей.

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По его словам, курс доллара снижался, поскольку это была «информационная реакция» на возможный дефолт в США.

«Но потом он стал возвращаться на позиции. Можно сделать вывод, что сейчас идёт корректирующее движение наверх. Курс доллара составит 79—81 рублей. О его провале или о дальнейшем росте речи нет», — считает экономист.

Доллар от TradingView

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая.

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