12:33 (мск), источник: Forbes

Доллар и евро на Мосбирже подорожали больше чем на рубль

Доллар и евро на Московской бирже подорожали больше чем на рубль: доллар поднялся выше 79 рублей, евро — выше 86 рублей. Изменение динамики российской валюты после недавнего роста эксперты связывают с геополитикой и в краткосрочной перспективе допускают «очередную волну укрепления рубля». Но фундаментально для рубля все остается плохо, считают в «Ингосстрах — Инвестициях»: базовый вариант компании предполагает курс более 90 рублей за доллар на конец года.

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По данным на 10:59 мск, доллар на Московской бирже дорожал на 1,3 рубля и стоил 79,24 рубля. Евро в это же время торговался по 86,26 рубля, прибавляя 1,4 рубля к предыдущему закрытию. Последний раз евро был дороже 86 рублей 10 мая, доллар обновил максимум с 4 мая.

На прошлой неделе рубль, напротив, укреплялся до максимумов больше чем за месяц — доллар опускался до 75,23 рубля, евро — до 82,15 рубля.

Эксперты связывали рост рубля с высоким притоком валюты на российский рынок, в частности, от продажи нефти в Индию и Китай, продажей валюты компаниями, готовящимися к выплате дивидендов.
Доллар от TradingView

Аналитики «СберИнвестиции» связывают ослабление рубля с повышенной геополитической напряженностью и высоким спросом на иностранную валюту. «Возможно, ее снова стали активно покупать иностранные компании, которые уходят из России», — допускают они.

Текущее снижение рубля не вызывает больших опасений — курс перепроданных в моменте иностранных валют исполняет технический отскок, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его мнению, стоит быть готовым «к очередной волне укрепления рубля». «Оснований для падения рубля, кроме психологических переживаний на фоне геополитики, становится все меньше. А минимумы рубля, что наблюдались в начале апреля, сейчас вообще не рассматриваются», — уверен эксперт.

В перспективе к концу года фундаментально для рубля все остается плохо: его равновесия смещаются дальше вверх в сторону 90 рублей за доллар, отмечает в свою очередь главный макроэкономист «Ингосстрах — Инвестиции» Антон Прокудин.

На конец года мы ожидаем курс более 90 рублей за доллар США в базовом варианте, а в случае «везения» (холодная зима и нефть по $100) курс сможет оказаться в районе 78. Сейчас существует также неопределенность с перебоями в поставках импорта: мы их не закладываем в модели, но их появление способно на пару месяцев укрепить рубль, сместив его траекторию ослабления вниз и «оттянув» развязку.

Антон Прокудин

Юлия Котова

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