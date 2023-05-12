Wildberries приостановил начисления за рекламу на время следствия

Wildberries приостановил начисления за рекламу на время следственных мероприятий, сообщает агентство «Прайм».

В пресс-службе компании уточнили, что с протестующими продавцами, которые пришли в офис вечером 11 мая, достигнуты договоренности — им не будут проводить начисления за рекламу до окончания следственных действий. В Wildberries уточнили, что часть продавцов признались, что использовали «серые» схемы продвижения. Они готовы сотрудничать с правоохранительными органами.

11 мая в Wildberries заявили, что выявили нелегальные способы продвижения на маркетплейсе, из-за которых площадка потеряла около 650 млн руб. В связи с этим компания обратилась в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии Wildberries, злоумышленники создали Telegram-бот, где предоставляли свои услуги продавцам площадки. «Серым продвижением» на онлайн-платформе могли воспользовались около 300 продавцов.