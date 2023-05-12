13:15 (мск), источник: Ведомости

В Минэкономразвитии рассмотрят идею о закрытии данных о банкротстве

В Минэкономразвития рассматривает возможность закрывать данные о банкротстве физического лица после окончания процедуры. Об этом на XI Петербургском международном юридическом форуме рассказал первый замминистра Илья Торосов.

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Источник: Reuters

В Минэкономразвития рассматривает возможность закрывать данные о банкротстве физического лица после окончания процедуры. Об этом на XI Петербургском международном юридическом форуме рассказал первый замминистра Илья Торосов.

Он допустил, что министерству стоит рассмотреть вопрос о закрытии информации, «обнулении банкротства через определенный промежуток времени», приводит его слова «Интерфакс».

Замминистра добавил, что эта идея «пока не в разработке», а министерство только думает о таком механизме как «право на забвение». Торосов считает, что срок, после которого данные о банкротстве можно убрать из публичного доступа, может составлять как 10 лет, так и больше.

В действующем законодательстве о банкротстве физических лиц нет норм, которые допускали удаление или ограничение информации о признании лица несостоятельным. Эти данные содержатся на Федресурсе, в картотеке суда и других системах.

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