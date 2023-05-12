В ЦБ заявили о проработке законопроекта об открытии филиалов иностранных банков

«Идет работа с учетом того, что есть модель, которая позволяет это делать страховым компаниям, это один подход. Есть другие предложения. Надеюсь, что тоже в ближайшее время у нас будет в плоскости публичного обсуждения», — сообщил он.

Интерес, по словам Гузнова, проявляют многие страны и, прежде всего, это партнеры в рамках БРИКС, ЕАЭС. «Интерес на уровне слов — это одно, а какие будут действия… Наша задача — создать оптимальную правовую среду», — отметил он.

В феврале этого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор положительно относится к идее открытия филиалов иностранных банков в стране, но с ограничением круга операций. «Прежде всего филиалы, которые будут осуществлять операции по расчетам, по проведению платежей, без привлечения депозитов населения», — говорила она. Тогда же Набиуллина уточняла, что ведется обсуждение данного законопроекта.