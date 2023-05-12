Российские банки начали активнее предлагать платные скидки на ипотеку

В России после ужесточения требований ЦБ к ипотечному кредитованию выросло число банков, предлагающих дисконт к ставке по ипотеке при уплате единовременной комиссии. На это обратил внимание РБК.

ВТБ ввел такую опцию 10 мая. Клиент может снизить ипотечную ставку в пределах 0,5−8 процентных пунктов (п.п.), заплатив единовременную комиссию. Опция распространяется на покупку жилья у застройщика или на вторичном рынке, а размер скидки и срок ее действия зависит от размера платежа. В банке сообщили, что прорабатывают возможность сочетать опцию с рефинансированием.

Банк «Открытие» в марте ввел похожую услугу, которая распространяется на рыночную ипотеку на новостройки, готовые квартиры и рефинансирование. Сейчас банк предлагает снизить ставку на 1,5 п. п. за комиссию в 5,15% от суммы кредита. «В дальнейшем планируется расширение матрицы дисконтов. Будут доступны дисконты 0,5 п.п., 1 п.п.», — сообщил представитель «Открытия».

В Газпромбанке РБК заявили, что намерены запустить опцию предоставления дисконта к ипотечным ставкам по кредитам «в ближайшее время». Банк «Дом. РФ» со следующей недели начнет выдавать ипотеку по сниженной ставке 8,99% «при внесении единовременного платежа, рассчитанного индивидуально для каждого клиента», сообщил зампред правления Алексей Косяков.

Аналогичные опции есть также у Сбербанка, Альфа-банка, Росбанка и Совкомбанка, пишет РБК. «Сбер» и Альфа-банк, по его данным, начали предоставлять услугу летом прошлого года. В Росбанке опция действует с 2007 года, в Совкомбанке — с 2020-го.

В ЦБ изданию заявили, что видят риски в такой схеме снижения стоимости ипотечного кредита.

«Заемщик должен осознавать, что он получит выгоду только на долгосрочном горизонте, когда экономия по процентным платежам превысит размер комиссии», — заявил представитель регулятора. Он подчеркнул, что при досрочном погашении выгода для клиента «будет меньше либо вовсе будет отсутствовать».

При этом риски, по мнению ЦБ, есть и для банков:

Если заемщик не будет осуществлять досрочных погашений, банк может столкнуться с процентным риском из-за длительного срока кредита.

Предлагая скидки на ипотеку за единовременную комиссию, банки максимизируют доходы в момент выдачи кредитов, не дожидаясь их погашения, пояснил в разговоре с РБК старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее мнению, таким образом банки стараются подстроиться к сворачиванию программ от застройщиков и к планомерному повышению ставок на рынке.

Банк России с 1 мая ужесточил контроль над ипотекой и ввел повышенные надбавки к коэффициентам риска по кредитам. Регулятор пояснил, что ипотечный рынок быстро растет, но стандарты кредитования снижаются. По данным ЦБ, показатели риска достигли рекордных значений за всю историю.

В частности, увеличивается выдача ипотеки уже закредитованным заемщикам с долговой нагрузкой выше 80%. Доля таких получателей ипотеки в конце прошлого года выросла до 44%.

Реальная выгода от продукта с пониженной ставкой для клиента маловероятна, заявил РБК директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. «Комиссия в затратах покрывает банку выпадающие доходы из-за сниженной ставки. В случае досрочного погашения кредита комиссия не будет возвращена клиенту и воспользоваться преимуществами низкой ставки уже не получится», — пояснил эксперт.