Нацбанк Казахстана заявил о проблемах из-за санкций против России
Власти пытаются сохранять нейтральную позицию, однако Москва является крупнейшим торговым партнером Астаны, отметил зампред Нацбанка Акылжан Баймагамбетов.
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Власти пытаются сохранять нейтральную позицию, однако Москва является крупнейшим торговым партнером Астаны, отметил зампред Нацбанка Акылжан Баймагамбетов.
Санкции против России создают проблемы для Казахстана, заявил зампред Нацбанка республики Акылжан Баймагамбетов, его слова приводит Orda.kz.
«Они в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях», — сказал Баймагамбетов.
Власти стараются не допустить, чтобы республику использовали в качестве инструмента обхода санкций.
«Если мы посмотрим на наши объемы экспорта в Россию, то мы видим, что в номинальном исчислении, наоборот, роста нет в годовом исчислении в 2022 году по сравнению с 2021 годом», — сообщил зампред Нацбанка, добавив что правительство пытается пресекать поставки через страну в Россию товаров двойного назначения.
10 мая агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Еврокомиссия предложила внести в санкционный список «десятки» новых компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана, которые могут помогать России обходить ограничения. О возросшем риске попасть под вторичные санкции для казахстанских компаний и банков из-за попыток России уклониться от ограничений в конце апреля заявляли и в США.
В конце марта газета Financial Times писала о планах Астаны внедрить систему учета ввозимой и вывозимой продукции для отслеживания всей цепочки перемещения товаров, чтобы не допустить обхода санкций. Позднее казахстанские власти сообщили, что с 1 апреля ввели требование о сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС (кроме Казахстана туда входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Армения), что должно предотвратить появление в процессе транзита «подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц
В Кремле, комментируя информацию о том, что Казахстан с апреля запустит систему учета импорта и экспорта, связали это с «натиском» Запада, с которым сталкиваются некоторые государства, не желающие присоединяться к санкциям против России.
Елена Чернышова