Нацбанк Казахстана заявил о проблемах из-за санкций против России

Санкции против России создают проблемы для Казахстана, заявил зампред Нацбанка республики Акылжан Баймагамбетов, его слова приводит Orda.kz.

«Они в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях», — сказал Баймагамбетов.

По его словам, правительство пытается сохранять нейтральную позицию, однако Москва является крупнейшим торговым партнером Астаны.

Власти стараются не допустить, чтобы республику использовали в качестве инструмента обхода санкций.

«Если мы посмотрим на наши объемы экспорта в Россию, то мы видим, что в номинальном исчислении, наоборот, роста нет в годовом исчислении в 2022 году по сравнению с 2021 годом», — сообщил зампред Нацбанка, добавив что правительство пытается пресекать поставки через страну в Россию товаров двойного назначения.

10 мая агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Еврокомиссия предложила внести в санкционный список «десятки» новых компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана, которые могут помогать России обходить ограничения. О возросшем риске попасть под вторичные санкции для казахстанских компаний и банков из-за попыток России уклониться от ограничений в конце апреля заявляли и в США.

В конце марта газета Financial Times писала о планах Астаны внедрить систему учета ввозимой и вывозимой продукции для отслеживания всей цепочки перемещения товаров, чтобы не допустить обхода санкций. Позднее казахстанские власти сообщили, что с 1 апреля ввели требование о сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС (кроме Казахстана туда входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Армения), что должно предотвратить появление в процессе транзита «подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и т. д. ».

В Кремле, комментируя информацию о том, что Казахстан с апреля запустит систему учета импорта и экспорта, связали это с «натиском» Запада, с которым сталкиваются некоторые государства, не желающие присоединяться к санкциям против России.

Елена Чернышова