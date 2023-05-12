Минсельхоз предлагает увеличить максимальную сумму поддержки производителей семян в 5000 раз

Минсельхоз планирует более чем в 5000 раз повысить размер максимальной компенсации при строительстве и модернизации производств семян для выращивания овощей закрытого грунта (помидоров, огурцов и др.). Для открытого (помидоры, огурцы, перцы и др.) грунта поддержку также увеличат, но в 165 раз. Это следует из проекта постановления, опубликованного 10 мая.

Изменения меняют нормативную предельную стоимость единицы мощности семеноводческих селекционных центров.

Сейчас Минсельхоз готов компенсировать инвесторам 50% при условии, что затраты на создание производства каждых 1000 кг семян любого грунта овощей не превысят 1,39 млн руб. Все, что компании потратят сверх этой суммы, при расчете компенсации не учитывается. Теперь предлагается возмещать 50% от 70 млн руб. на создание мощностей по выпуску каждых 10 кг семян для овощей закрытого грунта и 300 кг — открытого.

То есть при выращивании тонны семян открытого грунта Минсельхоз готов компенсировать 50% от примерно 250 млн руб., закрытого — 50% от 7 млрд руб.

Мера стимулирует импортозамещение в семеноводстве, считают в Минсельхозе. Предельная стоимость определена на основе анализа ситуации на рынке, передал представитель. По его словам, смета строительства одного центра может доходить до 4 млрд руб.

Столь значительная разница обусловлена тем, что семена для картофеля, лука, свеклы и др. производятся в открытом грунте, что не требует строительства теплиц, говорит источник в одном из производителей овощей. Для закрытого грунта они необходимы, а в этом случае речь идет о 400−500 млн руб. за каждый гектар. При этом посадочный материал, например у томатов, легкий и на всю Россию нужно несколько сотен килограмм, продолжает собеседник. По его словам, при выращивании картофеля же речь идет о нескольких сотнях тысяч тонн.

Значительная часть семян при производстве тепличных овощей — импортные, подтверждает председатель совета директоров АПХ «ЭКО-культура» Александр Рудаков. Доля импорта при выращивании огурцов — 50%, томатов — 80%, баклажанов и кабачков — до 100%, ранее оценивали в «Технологии роста». Сложная ситуация и в выращивании овощей открытого грунта: так, Минсельхоз приводил данные, что доля отечественной селекции в картофеле — 9%.

Обсуждение размера компенсации Минсельхоз начал в марте этого года. На совещании 2 марта представители производителей тепличных овощей указывали, что при текущих параметрах мера поддержки не привлекает инвесторов. При стоимости 1 га семеноводческого комплекса в 420 млн руб. бюджет возместит лишь 50 000−70 000 ₽ за 1 га, поскольку с него можно собрать максимум 100 кг семян.

В итоге ни один из инвесторов, построивших такие комплексы в 2022 г., не специализируются на выпуске семян для выращивания тепличных овощей. О необходимости увеличить размер поддержки тогда говорил и представитель «Картофельного союза», объединяющего производителей овощей открытого грунта. В Минсельхозе в начале марта подтверждали, что готовы пересмотреть параметры мер поддержки.

Кратное увеличение размера компенсации — своевременная мера, которая станет стимулом для наращивания собственного производства семян, говорит Рудаков. С ним соглашаются в ГК «Рост». «Эко-Культура» планирует строительство собственного селекционно-семеноводческого центра в Подмосковье, но проект еще в разработке. В ГК «Рост» заявили, что однозначного решения о новом проекте пока нет, вопрос на стадии обсуждения и расчетов.

Ранее значимую часть импортных семян овощных культур составляли поставки из США, Италии, Франции и Нидерландов, на эти страны приходилось более трети всего импорта по данным на 2021 г., указывает руководитель Института развития предпринимательства и экономики ИРПЭ Наталья Назарова. Сейчас поставки из этих стран затруднены. При этом обеспеченность отечественными семенами овощей оценивается участниками рынка от 20 до 50% в зависимости от категории, добавляет Назарова. В «Эко-Культуре» используют отечественную селекцию, но объемов с такими же характеристиками, как у иностранных производителей, не хватает, добавляет Рудаков.