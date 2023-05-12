Минфин выступил против расширения льготной ипотеки на вторичное жилье

Моисеев считает, что расширять льготную ипотеку на вторичку — это «несколько нелогично». «Что касается расширения на вторичку, все-таки у программы две цели — поддержка граждан, которые покупают, и поддержка спроса на стройки. Поэтому, конечно, расширение на вторичку в этом смысле несколько нелогично», — пояснил он.

При этом Минфин положительно относится к идее ввести рассрочку на покупку недвижимости и возможность приобретать жилье за счет ссудных касс, отметил Моисеев. По его словам, все, что «помогает гражданам покупать квартиры и при этом не вредит их финансовому здоровью, это хорошо».

Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера. Ее несколько раз продлевали, несмотря на возражения ЦБ. В ноябре 2021 года Набиуллина предложила не продлевать льготную ипотеку на новостройки, так как широкомасштабное продление ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье. Она отметила, что есть другие более адресные льготные программы, которые «работающие и направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо». В декабре 2022 года правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года со ставкой по кредиту 8% и распространило семейную ипотеку на семьи с двумя детьми без привязки к их возрасту.