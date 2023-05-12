Курс биткоина упал ниже 26,2 тысячи долларов впервые с 17 марта

Биткоин потерял за сутки более трех процентов. Ethereum, вторая по рыночной капитализации криптовалюта, также снижается — примерно на два процента, до 1740 долларов в нижней точке. По состоянию на 17:15 по московскому времени цифровые активы торгуются на отметках 26,55 тысячи и 1782 доллара соответственно.

Эксперты объясняют падение котировок низкой ликвидностью крипторынка, которая усугубляет волатильность. Директор по исследованиям аналитической компании Kaiko Клара Медали отметила в интервью CNBC, что произошло «заметное падение глубины рынка» биткоина. Глубина отражает способность рынка выполнять крупные заявки на покупку и продажу. Когда она невелика, даже небольшие объемы торгов могут привести к существенному росту или понижению котировок.

Ситуация с ликвидностью может ухудшиться после того, как два крупнейших мировых марткетмейкера (особые участники рынка, поддерживающие активные торги путем постоянной готовности заключить сделку с любым другим участником торгов) — Jane Street и Jump Crypto — отказались от торговли цифровыми активами в США из-за усиливающегося регуляторного давления.

Пристальное внимание американских регуляторов к криптоиндустрии усилилось после краха криптобиржи FTX в конце прошлого года.

В марте стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подозревает американскую торговую платформу Coinbase в нарушениях закона о ценных бумагах. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в то же время подала в суд иск против крупнейшей в мире криптобиржи Binance о предполагаемом нарушении правил торговли деривативами. Представители криптоиндустрии в ответ обвиняют SEC и правительство США в отсутствии четких правил.