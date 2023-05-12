15:03 (мск), источник: Аргументы и факты

Как правильно накопить финансовую подушку?

Эксперт Охорзин дал несколько рекомендаций, как правильно накопить финансовую подушку и как распределять бюджет.

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Источник: Reuters

Для финансовой безопасности необходимо накопить денежную подушку в размере одного-трех месячных доходов, рассказал РИА Новости руководитель блока розничного бизнеса российского банка Алексей Охорзин.

Как накопить финансовую подушку?

Для создания финансовой подушки эксперт советует накопить денежные средства, откладывая определенную сумму с зарплаты на накопительный счет. Например, можно начать с 5−10%, говорит он. Процедура должна стать, по его мнению, одним из «обязательных платежей».

«Вы почувствуете себя куда в большей финансовой безопасности, когда отложите даже только один-три месячных дохода», — советует Охорзин.

Как научить себя откладывать, если небольшой доход?

По мнению финансиста, копить на денежную подушку возможно при любом уровне дохода. Он порекомендовал тренировать финансовую ответственность и следовать простым правилам.

Необходимо научиться рационализировать свой бюджет. В частности, нужно подсчитать свои расходы на обязательные платежи (расходы на бензин, продукты и т. д.), учесть незапланированные траты и подарки родным. За коммуналку и кредиты лучше платить сразу. Это поможет понять, «сколько денег, действительно, находится в вашем распоряжении», уточнил Охорзин.

Далее следует проанализировать траты. Это поможет решить, на чем можно сэкономить или вообще отказаться от каких-либо покупок. Например, говорит финансист, чашка кофе, которая стоит около 120 рублей, обойдется при ежедневном ее употреблении в 30 240 рублей в год. Такую сумму можно было бы «отложить или вложить», заметил эксперт.

И самое главное — не забывать ставить цели, уверен он.

«Просто копить “на черный день” — не лучшая мотивация, и наш мозг просто не воспринимает это как четкую задачу», — подытожил Охорзин.

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