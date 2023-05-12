Из реестра Минцифры могут исключить более 2 тыс. IT-компаний

Помимо этого, господин Шадаев сказал, что из реестра могут быть исключены IT-компании, которые не соответствуют среднему уровню зарплаты (150 тыс. руб. в Москве, 120 тыс. руб. в городах-миллионниках и 70 тыс. руб. в остальных городах).

«Значимое количество компаний не соответствует среднему уровню зарплаты, необходимому для аккредитации. У многих это несоответствие крайне незначительное — до 10%. Можно сделать дополнительные выплаты для сотрудников, чтобы поправить эту незначительную разницу и направить в налоговую уточненные расчеты страховых взносов», — сказал министр.

Сейчас в реестре аккредитованных IT-компаний находится 22,2 тыс. предприятий. Включение предприятия в реестр дает право претендовать на ряд льгот, включая обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года и снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. ФНС до марта 2025 года не будет проводить плановые выездные проверки IT-компаний. Помимо этого, им доступны кредиты под 3%, а сотрудники до 27 лет получили отсрочку от призыва на военную службу и доступ к льготной ипотеке.