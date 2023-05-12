Финансовый директор Revolut уволился на фоне трудностей с британской лицензией

Финтех-стартап Revolut, основанный выходцем из России Николаем Сторонским, покинули еще два топ-менеджера. Об этом пишет Financial TImes.

В марте уволился Джеймс Рэдфорд, гендиректор Revolut NewCo UK, структуры, которая должна получит лицензию на осуществление банковской деятельности в Великобритании, пишет издание со ссылкой профиль топ-менеджера на LinkedIn и документы, поданные в корпоративный реестр Великобритании. Ранее об уходе Рэдфорда не сообщалось.

Председатель совета директоров Revolut UK Ричард Холмс в беседе с FT подтвердил уход Рэдфорда после трех лет в компании, пообещав объявить его преемника «в ближайшее время».

Revolut не может получит банковскую лицензию Великобритании уже 28 месяцев, отмечает FT. Компания подала заявку в Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) в январе 2021 года. С тех пор стартап потерял несколько самых высокопоставленных руководителей своей британской банковской команды, а также столкнулся с требованием FCA провести проверку своей корпоративной культуры, пишет издание.

Среди причин, по которым Revolut до сих пор не получила банковскую лицензию в Великобритании, — текучесть кадров, несвоевременная подача отчетности и российские корни Сторонского, писало The Observer со ссылкой на источники среди чиновников, банкиров и действующих и бывших сотрудников стартапа. В мае Сторонский и его партнер Влад Яценко в интервью The Times раскритиковали Великобританию как место для ведения бизнеса и заявили, что не собираются проводить IPO на Лондонской фондовой бирже.

Уход Рэдфорда — не единственное крупное увольнение в Revolut за последнее время. Накануне компания объявила, что ее «по личным причинам» покинет финансовый директор Микко Саловаара, проработавший в стартапе два года. Саловаара пришел в Revolut на должность вице-президента по финансам в январе 2021 года и уже через четыре месяца был повышен до финансового директора группы, отмечает FT.

Уход топ-менеджера произошел на фоне трудностей с получением британской лицензии и после того, как Revolut отчитался о первой с момента основания годовой прибыли. В 2021 году она составила $31 млн, говорилось в отчетности, которую компания опубликовала с задержкой в пять месяцев. Однако аудиторская компания BDO в своем заключении предупредила, что доходы, представленные в отчетности стартапа за 2021 год, «могут быть существенно искажены». Аудиторы отметили, что не смогли убедиться в «полноте и достоверности» доходов трех бизнес-подразделений Revolut на общую сумму £477 млн, то есть в 75% всех доходов компании.