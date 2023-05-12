Чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила 470 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 470,9 млрд руб. с начала года. Это следует из отчетности кредитной организации.

«Чистая прибыль Сбера за четыре месяца 2023 г. превысила 470 млрд руб., рентабельность капитала составила 24%. В апреле банк заработал 120,7 млрд руб. чистой прибыли», — говорится в сообщении на сайте банка.

Был отмечен рост чистого процентного дохода на 32% год к году до 694,9 млрд руб., а в прошлом месяце организация получила 177,8 млрд руб. такого дохода (рост на 70,5%).

«Сбер» объяснил такой рост за январь — апрель «эффектом низкой базы прошлого года», — существенным удорожанием стоимости клиентских средств, начиная с марта 2022 г., из-за повышения ключевой ставки ЦБ.

Помимо этого зафиксирован рост чистого комиссионного дохода до 208,4 млрд руб. (рост на 14,1%). Это произошло из-за повышенной транзакционной активности, а также изменения условий на рынке платежных карт.

11 апреля «Сбер» опубликовал отчет по РСБУ, согласно которому прибыль банка за I квартал этого года составила 350,2 млрд руб., включая 125,3 млрд руб. в марте. Тогда председатель правления банка Герман Греф рассказал, что рентабельность за январь — март составила также 24%, и подчеркнул, что март стал для Сбербанка «лучшим месяцем с начала года».

При этом кредитная организация не стала раскрывать финансовую отчетность за аналогичный период 2022 г.