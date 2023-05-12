Бензин растет на бирже
Эксперты считают, что топливо дорожает из-за сезонного повышения спроса и из-за того, что Минфин решил снизить демпферные субсидии для перерабатывающих компаний. Насколько сильно вырастет стоимость?
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Эксперты считают, что топливо дорожает из-за сезонного повышения спроса и из-за того, что Минфин решил снизить демпферные субсидии для перерабатывающих компаний. Насколько сильно вырастет стоимость?
Стоимость топлива Аи-92 и Аи-95 на бирже продолжает расти. На момент выхода материала цена на Аи-95 находилась в районе 60 тысяч рублей за тонну, это максимальный показатель с октября 2021 года. Цена на Аи-92 торговалась около 52 тысяч рублей.
Эксперты говорят, что основные факторы роста — это снижение Минфином демпферных субсидий для нефтеперерабатывающих компаний с июля, а также сезонное повышение спроса. Подорожание будет не сильным — не больше чем на 3−4%, прогнозирует независимый аналитик Дмитрий Лютягин:
Дмитрий Лютягин независимый аналитик «Ожидается ополовинивание демпфера, который государство субсидирует на нефтеперерабатывающие заводы, чтобы они резко не повышали цены, а держали их в соответствующем коридоре, близко к индикативной цене на нефтепродукты. Учитывая это, оптовые цены будут подрастать, вслед за ними будет расти и розница. Розницу сдержать сложно или проблематично, она немного отстает от опта. Когда опт более или менее стабилизируется, начинают приходить в порядок розничные цены, сохраняя себе примерно ту маржу, на которую они обычно работают, это от одного до двух рублей от того или иного вида топлива. Рост в опте, скорее всего, продлится до конца июня. Где-то с середины июня мы начнем видеть подрастание цен и в рознице примерно на тот же объем, который сейчас демонстрирует оптовый центр. Это все будет, наверное, укладываться в рамках параметров инфляции, которые есть, он не будет демонстрировать галопирующие темпы роста. Не будет так, что бензин подорожает на 5−10%. Я ожидаю, что его рост и в опте, и в рознице за этот период составит до 3−4%, может быть, даже меньше».
О причинах снижения Минфином демпфера в конце апреля говорил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, сейчас маржа нефтепеработчиков — 8 тысяч рублей на тонну топлива, а раньше она была менее 2 тысяч. По словам Силуанова, такая высокая маржа получается за счет демпфера, который платит государство. Другим фактором снижения субсидий может быть то, что бюджет недополучил доходов от экспорта нефти из-за снижения мировых цен и увеличения дисконта Urals к Brent.