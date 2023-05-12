Бензин растет на бирже

Дмитрий Лютягин независимый аналитик «Ожидается ополовинивание демпфера, который государство субсидирует на нефтеперерабатывающие заводы, чтобы они резко не повышали цены, а держали их в соответствующем коридоре, близко к индикативной цене на нефтепродукты. Учитывая это, оптовые цены будут подрастать, вслед за ними будет расти и розница. Розницу сдержать сложно или проблематично, она немного отстает от опта. Когда опт более или менее стабилизируется, начинают приходить в порядок розничные цены, сохраняя себе примерно ту маржу, на которую они обычно работают, это от одного до двух рублей от того или иного вида топлива. Рост в опте, скорее всего, продлится до конца июня. Где-то с середины июня мы начнем видеть подрастание цен и в рознице примерно на тот же объем, который сейчас демонстрирует оптовый центр. Это все будет, наверное, укладываться в рамках параметров инфляции, которые есть, он не будет демонстрировать галопирующие темпы роста. Не будет так, что бензин подорожает на 5−10%. Я ожидаю, что его рост и в опте, и в рознице за этот период составит до 3−4%, может быть, даже меньше».