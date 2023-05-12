Банк России спрогнозировал рост ВВП во II квартале на 4,2%

Банк России ожидает прирост ВВП на 4,2% во II квартале 2023 г. после спада на 2,3% в начале года, следует из доклада о денежно-кредитной политике регулятора.

Такие показатели связаны с высоким уровнем потребительской и инвестиционной активности, который был зафиксирован в I квартале. Предполагается, что к 2025 г. темп прироста ВВП составит 1,5−2,5%.

В 2023 г. наибольший вклад в восстановление экономики внесет спрос домохозяйств, который позже снизится, хотя и останется высоким до конца 2025 г., добавили в ЦБ. Аналитики ожидают, что к этому времени экспорт будет восстановлен, он также будет способствовать росту выпуска.

Инфляция во II квартале 2023 г. ожидается на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5−6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.