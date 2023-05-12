Банк России спрогнозировал рост ВВП во II квартале на 4,2%
Банк России ожидает прирост ВВП на 4,2% во II квартале 2023 г. после спада на 2,3% в начале года, следует из доклада о денежно-кредитной политике регулятора.
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Банк России ожидает прирост ВВП на 4,2% во II квартале 2023 г. после спада на 2,3% в начале года, следует из доклада о денежно-кредитной политике регулятора.
Банк России ожидает прирост ВВП на 4,2% во II квартале 2023 г. после спада на 2,3% в начале года, следует из доклада о денежно-кредитной политике регулятора.
Такие показатели связаны с высоким уровнем потребительской и инвестиционной активности, который был зафиксирован в I квартале. Предполагается, что к 2025 г. темп прироста ВВП составит 1,5−2,5%.
В 2023 г. наибольший вклад в восстановление экономики внесет спрос домохозяйств, который позже снизится, хотя и останется высоким до конца 2025 г., добавили в ЦБ. Аналитики ожидают, что к этому времени экспорт будет восстановлен, он также будет способствовать росту выпуска.
Инфляция во II квартале 2023 г. ожидается на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5−6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.
По итогам апреля годовая инфляция замедлилась до 2,6%. Об этом 4 мая рассказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже Минэкономразвития опубликовало данные с инфляцией на уровне 2,42%. В марте инфляция в России составила 3,5%. Спад ВВП России в марте замедлился до 1,1% в годовом выражении с 2,9% в феврале, сообщили ранее в Минэкономразвития. По итогам I квартала 2023 г. ВВП страны сократился на 2,2%.