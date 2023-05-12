Аналитик назвал укрепление рубля возвратом к равновесным уровням

Ослабление российской валюты до уровня в 82 рубля за доллар, которое наблюдалось в апреле, носило эмоциональный характер на фоне геополитических новостей и сочетания единовременных факторов (например, продажи иностранными компаниями бизнеса в РФ), сконцентрированных на узком временном отрезке, считает эксперт.

«Соответственно, текущее укрепление навряд ли стоит называть “стремительным удорожанием”, это скорее возврат к равновесным уровням», — сказал эксперт.

По его словам, во-первых, влияние ранее возникших факторов ослабело, а во-вторых, в пользу укрепления нацвалюты могут играть предстоящие дивидендные выплаты компаниями-экспортерами.

«Если же смотреть на более фундаментальные факторы, которые определяют курс на длинном временном горизонте, то они также говорят в пользу российской валюты: это и умеренная инфляция, и улучшающиеся прогнозы по российской экономике, и профицитный счет текущих операций», — заключил Джиоев.

Согласно данным сайта Московской биржи, к 14:14 по мск доллар достиг почти 77,9 рублей.

Накануне в «БКС Мир инвестиций» привели прогноз, согласно которому в ближайшее время доллар будет находиться в диапазоне 74−76 рублей, евро — 81−83 рубля, юань — 10,5−11 рублей.