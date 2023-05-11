Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые больше чем за месяц

Курс евро на Московской бирже утром в четверг обновил минимум больше чем за месяц. По данным на 10:05 мск, евро стоил почти 82,99 рубля — это на 56 копеек дешевле, чем на закрытии торгов 10 мая. Последний раз евро был дешевле 83 рублей 3 апреля.

Доллар в это время дешевел на 21 копейку и стоил 75,84 рубля. При этом на минимуме в ходе торгов в четверг доллар торговался по 75,65 рубля — это минимум с 15 марта, следует из данных биржи.

Причинами укрепления рубля могут быть сокращение объемов конвертации иностранными компаниями средств, полученных от продажи российских активов, рост выручки от продажи нефти на фоне подорожавшей Urals в апреле, подготовка компаний к налоговым платежам или дивидендным выплатам, а также последствия обсуждения нового санкционного пакета в Евросоюзе, перечисляет ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

То есть некоторые российские организации все же предпочитают вывести средства с зарубежных счетов, дабы не подвергать их различным неожиданностям. Андрей Кочетков

Как и в конце апреля, причина укрепления рубля в том, что экспортеры увеличили предложение валюты. На это указывает рост оборотов торгов, особенно по валютной паре «юань — рубль», указывают аналитики «СберИнвестиции». «При этом повышенного спроса на валюту со стороны иностранных компаний, покидающих Россию, похоже, не было. Если ситуация сохранится и в четверг, то рубль может укрепиться до 75 за доллар», — пишут они.

По совокупности фундаментальных и технических факторов мы вряд ли увидим те минимумы рубля, что наблюдались в начале апреля (тогда рубль обновил минимумы к доллару и евро с весны 2022 года), без ужесточения геополитической ситуации и серьезного влияния новых санкций на экономику, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он также согласен с тем, что доллар в моменте может ослабнуть до 75 рублей, но о более низких уровнях, по его мнению, говорить преждевременно в условиях довольно высокого дефицита бюджета. Дисбаланс доходной и расходной части бюджета сейчас полностью исключает послабление политики ЦБ, что служит драйвером нацвалюты. В свою очередь, нормализация федерального баланса станет перспективным фактором укрепления рубля, указывает Зельцер.

Минфин 10 мая сообщил, что дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке, по итогам января—апреля составил 3,424 трлн рублей, увеличившись в апреле больше чем на 1 трлн рублей.

Таким образом, всего за первые четыре месяца года дефицит почти на 850 млрд рублей превысил план на весь 2023 год.

Минфин ожидал, что в 2023 году дефицит составит 2,925 трлн рублей, или 2% ВВП. Для покрытия дефицита власти, согласно бюджетному правилу, используют средства Фонда национального благосостояния.