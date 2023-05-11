Эксперт назвал причины укрепления рубля

«Все идет по нашему плану оперативного восстановления рубля после, по сути, нерыночного апрельского ослабления нацвалюты на фоне выхода нерезидентов из активов в валюту и технического лага между поставками товаров (сырья) на экспорт и получением за них оплаты. Поскольку экспортное дно пройдено, а временной лаг по оплате зимних поставок мог достигать трех месяцев, именно сейчас мы видим оперативное восстановление рубля. Дисбаланс спроса и предложения инвалют уходит, причем быстро, вот и наблюдаем отвесный обвал валютных пар», — рассказал эксперт.

По его мнению, в ближайшее время скорость падения доллара, евро и юаня может начать замедляться. Кроме того, российский рубль не достигнет минимальных значений, которые наблюдались в начале апреля, без обострения геополитического фона.

В случае, если такое произойдет, то это будет временно, поскольку экономика России быстро адаптируется, переориентируясь с Запада на Восток, подчеркнул Зельцер.

«О более низких уровнях инвалют пока говорить преждевременно: по данным Минфина, дефицит бюджета по-прежнему высокий, но нужно смотреть на темпы наращения доходов и расходов. Судя по динамике баланса и учитывая новую налоговую политику, провал апрельских доходов может быть компенсирован уже в статистике мая, а авансовые расходы уже осуществлены. Значит, в дальнейшем траты бюджета способны замедлиться. Нормализация федерального баланса не за горами, а это перспективный фактор укрепления рубля», — добавил он.

По его словам, дисбаланс доходной и расходной части полностью исключает монетарное послабление Центробанка РФ, а фактор жесткости денежно-кредитной политики служит драйвером российской валюты.

«От апрельского пика инвалюты рухнули по 10%, и на это были фундаментальные и технические причины. А 11 мая доллар подошел к 75,2, евро — к 82,2, юань — почти 10,8, гонконгский доллар — под 9,8. В ближайшее время не исключается торможение на спуске валютный пар. Даже может быть и технический отскок вверх на пару-тройку процентов. Но, чего наверняка не стоит ждать, так это апрельских уровней. Факторы экспорта и импорта теперь играют за рубль», — заключил Зельцер.

В «БКС Мир инвестиций» привели прогноз, согласно которому в ближайшее время доллар будет находиться в диапазоне 74−76 рублей, евро — 81−83 рубля, юань — 10,5−11 рублей.

По данным сайта Мосбиржи, к 15:12 11 мая доллар достиг уровня 77,1 рубля, евро — 84,4 рубля, юань дошел до отметки в 11 рублей.