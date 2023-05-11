ЦБ объяснил укрепление рубля улучшением динамики экспортной выручки

«Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету. То, о чем мы говорили в начале апреля, что произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта, как бы эта нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, пройдена, и мы имеем обратное движение курса,» — приводит его слова ТАСС.

Заботкин также отметил, что наблюдавшееся до этого ослабление рубля внесет проинфляционный вклад в инфляцию этого года, что учтено в прогнозе регулятора (по инфляции в апреле он был понижен до 4,5−6,5% с 5−7% в феврале — «Ведомости»).

Рубль начал слабеть в феврале, а минимальных значений достиг во второй декаде апреля: 11-го числа торги долларом и юанем завершились на максимальных значениях в 81,965 ₽/$ и 11,9 ₽ соответственно. Евро достиг пика 13 апреля — его стоимость составила 90,39 ₽ по итогам сессии. Но с конца апреля национальная валюта начала последовательно укрепляться, а 11 мая доллар опускался до 75,25 ₽, а евро — до 82,2 ₽.

Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, локальный пик падения рубля пройден за счет снижения спроса на валюту со стороны импортеров и продажей экспортерами своей выручки. При этом некоторые аналитики допустили начало ослабления позиций рубля и возврат доллара выше 80 ₽ с середины лета.