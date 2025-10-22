Звонок по вашему заказу. Операторы связи призывают поменять правила маркировки вызовов

Подписавшиеся под обращением просят ввести определение массовых и (или) автоматизированных вызовов, чтобы исключить злоупотребления, так как «доведение вызова до абонента ставится в фактическую зависимость» от критериев операторов «большой четверки», которые они не раскрывают. Кроме того, для сокращения сроков внедрения маркировки и затрат операторов на нее авторы обращения предлагают использовать существующую информсистему Роскомнадзора «Антифрод» для верификации вызовов. «Факт взаимодействия подтвердить можно при передаче маркировки через ИС “Антифрод” уже сейчас. Это не потребует государственных средств на доработку», — уверяет гендиректор оператора «ТелеСтор» Никита Капитанский.