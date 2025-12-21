Зоны ЕЭАС и СНГ охватывают 730 миллионов потребителей, заявил Путин

«В целом общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей», — сказал российский лидер, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.