Зоны ЕЭАС и СНГ охватывают 730 миллионов потребителей, заявил Путин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей.

Источник: © РИА Новости

«В целом общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей», — сказал российский лидер, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.