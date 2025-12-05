Золотые резервы России впервые превысили 300 млрд долларов

Доля золота в российских активах за месяц увеличилась с 41,3 до 42,3 процента. Это наибольший уровень с февраля 1995-го, когда удельный вес драгметалла составлял 43,9 процента. При этом его стоимость тогда была всего 5,5 миллиарда долларов.