Золотые резервы России впервые превысили 300 млрд долларов

Его доля в резервах выросла до 42,3 процента — максимум с зимы 1995 года.
Вложения в золото в конце осени увеличились на 3,6 процента и составили рекордные в современной истории 310,7 миллиарда долларов. Показатель обновляет максимум уже четвертый месяц подряд.
Доля золота в российских активах за месяц увеличилась с 41,3 до 42,3 процента. Это наибольший уровень с февраля 1995-го, когда удельный вес драгметалла составлял 43,9 процента. При этом его стоимость тогда была всего 5,5 миллиарда долларов.
Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993 года — на уровне 56,9 процента, а минимальная — в июне 2007-го: лишь 2,1 процента.
На утро 1 декабря международные резервы России выросли до 734,6 миллиарда долларов по сравнению с 725,8 миллиарда 1 ноября.
