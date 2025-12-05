Ричмонд
Золотые резервы России впервые превысили 300 млрд долларов

Стоимость золотого запаса РФ по итогам ноября достигла рекордных 300 миллиардов долларов, следует из данных Банка России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Его доля в резервах выросла до 42,3 процента — максимум с зимы 1995 года.

Вложения в золото в конце осени увеличились на 3,6 процента и составили рекордные в современной истории 310,7 миллиарда долларов. Показатель обновляет максимум уже четвертый месяц подряд.

Доля золота в российских активах за месяц увеличилась с 41,3 до 42,3 процента. Это наибольший уровень с февраля 1995-го, когда удельный вес драгметалла составлял 43,9 процента. При этом его стоимость тогда была всего 5,5 миллиарда долларов.

Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993 года — на уровне 56,9 процента, а минимальная — в июне 2007-го: лишь 2,1 процента.

На утро 1 декабря международные резервы России выросли до 734,6 миллиарда долларов по сравнению с 725,8 миллиарда 1 ноября.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».