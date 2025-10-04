Как понять, что мошенники следят за вами через смартфон

При использовании второй схемы мошенники маскируются в мессенджерах под банковский аккаунт. Они используют схожий короткий номер и устанавливают логотип кредитной организации для большей убедительности. С таких аккаунтов мошенники совершают звонки людям с вопросом обновляли ли они мобильное приложение банка до последней версии. В случае отрицательного ответа они «переключают» жертву на другого «специалиста», якобы призванного помочь с установкой обновления. Этот «специалист» звонит с другого мессенджера, имеющего опцию демонстрации экрана. В качестве довода мошенники ссылаются на необходимость идентифицироваться по биометрии. По факту же мошенники начинают видеть номера счетов жертвы, CVV-коды карт и sms-подтверждения. Полученные данные они используют для кражи денежных средств.