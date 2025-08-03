Живущий на яхте глава Valve купил производителя суперъяхт

В одном из недавних интервью Ньюэлл заявил, что значительное время проводит на борту одной из своих яхт, которая оборудована джакузи, баром, частным кинотеатром, спа-зоной и тренажерным залом. По словам предпринимателя, он совмещает удалённую работу с активным образом жизни, включая регулярный дайвинг и спорт.