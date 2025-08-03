Живущий на яхте глава Valve купил производителя суперъяхт

Детали сделки, включая ее финансовые параметры, не разглашаются.
Согласно заявлению на официальном сайте Oceanco, покупка осуществляется с целью «активного участия Ньюэлла в развитии компании». В заявлении подчеркивается личная вовлеченность предпринимателя, его интерес к морским путешествиям, инженерии и высококвалифицированным специалистам, стоящим за созданием яхт.
Ньюэлл отметил, что продолжит поддерживать ориентированность компании на сотрудников и совместную работу над перспективными проектами.
До покупки Oceanco Ньюэлл являлся клиентом верфи: в 2024 году он заказал строительство яхты Y722 стоимостью порядка $400 млн. В его собственности также находятся суперъяхты Draak и Rocinante, последняя оценивается примерно в $100 млн.
В одном из недавних интервью Ньюэлл заявил, что значительное время проводит на борту одной из своих яхт, которая оборудована джакузи, баром, частным кинотеатром, спа-зоной и тренажерным залом. По словам предпринимателя, он совмещает удалённую работу с активным образом жизни, включая регулярный дайвинг и спорт.