Сбербанк и Т-Банк предложат альтернативу переводам по СБП и картам

По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, данный способ сможет конкурировать с СБП только за счет более низких тарифов, поскольку остальные характеристики аналогичны и покрытие пока явно меньше — только два банка. «С точки зрения закона об универсальном QR-коде его основной задачей установлена унификация методов оплаты товаров, работ или услуг, соответственно, его применение для операций переводов между физическими лицами пока явно не регламентировано, что оставляет поле для творчества кредитных организаций», — говорит он. Но экономика таких проектов, по его мнению, находится «на грани», поскольку им приходится конкурировать как с низкими тарифами СБП, так и потенциально с еще более низкими тарифами по операциям с цифровым рублем. В свою очередь, независимый эксперт Максим Митусов уверен, что в России уже сформировалась сильная привычка переводить средства именно по номеру телефона, которой уже более десяти лет, и фактически именно этот способ является стандартом по умолчанию. «P2P-переводы по QR теоретически обладают некоторыми преимуществами: не нужно вводить номер с голоса или перепечатывать, считал и перевел, но дело в том, что вбить номер в приложение отправителем не рассматривается как неизбежное зло», — говорит он. По его мнению, подобные инновации слабо жизнеспособны, примером тому служит представленный несколько лет назад Т-Банком сервис, позволявший после открытия банковского приложения сразу попасть в меню перевода по номеру, несколько раз встряхнув телефон.