Жестко или еще жестче. Банк России опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики

Позитивный же «дезинфляционный» сценарий допускает, что вложения 2022−2024 годов и вызванный ими рост производительности приведут к росту потенциала экономики и более быстрому расширению предложения уже в 2026—2027 годах, и, как и в базовом сценарии, инфляция вернется к цели уже в 2026 году, но при «ускоренном» смягчении ДКП (ставка выйдет на уровень в 10,5−11,5% годовых уже в 2026 году и далее фиксируется на «нейтральных» 7,5−8,5%). Отметим, на совещании президента с правительством (см. «Ъ» от 28 августа) первый вице-премьер Денис Мантуров оценивал экономию бюджета от снижения ключевой ставки на один процентный пункт в 200 млрд руб., которые могут быть направлены на восстановление сокращенных трат жесткого бюджета, за счет которых сейчас это снижение ставки может быть достигнуто. Этот риск в «дезинфляционном» сценарии пока не учтен, ответил на вопрос «Ъ» господин Заботкин: в параметры сценариев Банк России закладывает только официальные бюджетные цифры, да и масштаб «экономии» на разнице ставок базового и «позитивного» сценариев не превысит нескольких процентов бюджетных трат.