Земфира* следит за статусом своего ИП

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Певица Земфира* (признана в РФ иноагентом) следит за статусом индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Как отмечали в ведомстве, певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников». В июне министерство сообщало, что певица проживает за пределами России. По данным Telegram-канала Земфиры*, последние концерты она проводила в Грузии и Ереване.

По документам, Земфира* не закрыла ИП в России. Так, 2 сентября в налоговую были внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.

По закону, чтобы сохранить статус ИП, необходимо регулярно сдавать отчетность, подавать декларацию. Это можно делать и дистанционно, либо по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи.

Как указано в документах, ИП Земфира* открыла в ноябре 2004 года, в качестве его основного вида деятельности значится «деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений». Также у ИП певицы есть дополнительный вид деятельности — «торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

