Зеленский подписал закон о бюджете на 2026 год с рекордным дефицитом

Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
Карточка законопроекта о бюджете на 2026 год на сайте Верховной рады Украины обновилась в среду. Документ числится как подписанный Зеленским.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать «дыры» в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.