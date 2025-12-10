Зеленский подписал закон о бюджете на 2026 год с рекордным дефицитом

Узнать больше по теме

База данных: что это такое, виды и принцип работы

Во многих сферах деятельности — от прикладной науки до розничной торговли — необходимо хранить и анализировать информацию. Если ее много, а работа требует оперативности и удобного доступа, помощником в этом случае становятся специальные электронные хранилища. В статье мы расскажем о базах данных (БД) и программах, которые ими управляют.