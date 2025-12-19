Завершить настройку: в 10 городах-миллионниках не распродана половина построенных квартир

По его словам, в III квартале 2024 года такая площадь составляла 77 млн кв. м, что всего на 4 млн кв. м больше, чем в III квартале 2025-го. Эксперт также обратил внимание на то, что в докладе ЦБ суммарная нераспроданная площадь выросла в основном за счет старта реализации новых проектов, продажи в которых еще не начались. Строго говоря, не совсем логично называть эти объемы нераспроданными, потому что их еще не реализуют, считает представитель бизнеса. Будущее у рынка позитивное, так как почти половина площадей, которые построят в наступающем году, уже нашли покупателей, добавил Руслан Сырцов.