Заработать на славе: банки подняли валютные спреды перед встречей Путина и Трампа

Разница в ценах на покупку и продажу валюты в российских обменниках почти вдвое превысила нормальный уровень, выяснили «Известия». Крупнейшие банки страны 15 августа скупали доллар в среднем за 77,5 рубля, а продавали только за 82,5. У отдельных игроков спреды достигали 11 рублей. Это делается, чтобы не допустить спекуляций. Люди стремятся заработать за счет изменения курса нацвалюты. Неопределенность на рынке растет из-за грядущих переговоров президентов РФ и США. Пока факторы складываются в пользу ослабления рубля до уровня выше 80 за доллар как более комфортного для российского бюджета.
Спреды на покупку и продажу валюты в 2025 году
К концу недели средний спред на покупку и продажу доллара в десяти крупнейших банках достиг 5 рублей, выяснили «Известия». Разница в стоимости операций достигает 6,5%, увеличившись почти на 1 п. п. всего за три дня (в норме показатель должен быть на уровне 3−4%). Такие изменения произошли на фоне роста неопределенности на рынке из-за приближения переговоров глав РФ и США на Аляске.
Банки из топ-10 сейчас покупают у граждан доллар в среднем за 77,5 рубля, тогда как продать его они готовы только за 82,5 рубля. У отдельных игроков разница превышает 7%. Например, такие спреды установили в Россельхозбанке, МКБ и Райффайзенбанке. Причем в последнем «американца» продают на 11 рублей дороже, чем покупают.
«Известия» направили запросы крупнейшим банкам о росте спроса на валюту в пунктах обмена.
— Банки увеличили спреды, чтобы снизить привлекательность покупки и продажи валюты в период желания населения заработать на обменных курсах. Ведь это могло бы спровоцировать повышенный спрос на наличные и привести к искусственному росту курса, — уточнила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Обычно в периоды неопределенности разница между покупкой и продажей валюты в обменниках вырастает в среднем на 1 п. п. Именно это и произошло сейчас, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Причем обменники часто медлят с обновлением курсов, вводят ограничения на сделки и добавляют комиссии, что сильно уменьшает возможную прибыль клиентов.
Ближе к переговорам США и РФ участники рынка запасаются наличной валютой, из-за чего спреды расширяются, а курсы колеблются сильнее, отметил Владимир Чернов.
— По нашим оценкам, волатильность на валютном рынке в ближайшее время может еще повыситься на фоне переговоров, — уточнила Наталия Пырьева из «Цифра брокер».
По состоянию на пятницу, банки не фиксировали роста объемов покупок-продаж валюты, сообщил директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов. Тем не менее он признал, что пока не ясно, куда будет двигаться курс, в том числе из-за переговоров Путина и Трампа. Однако сказывается и отмена обязательной репатриации (то есть привоза в страну) валютной выручки — этот фактор может заметно ослабить рубль.
Кабмин отменил обязательную репатриацию и продажу валютной выручки для экспортеров 14 августа. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Теперь компании, работающие с зарубежными партнерами, не обязаны возвращать иностранную валюту на счета в российских банках и продавать ее на внутреннем рынке.
Власти объяснили это решение стабильностью рубля и достаточным количеством валюты в экономике. Согласно данным TradingView, курс рубля к доллару держится в пределах 79−80 уже три месяца. Ранее действовали более жесткие правила: крупные экспортеры должны были зачислять в российские банки не менее 40% своей валютной выручки и продавать 90% этой суммы на территории страны.
Как заработать на торговле долларом
— Период неопределенности — это всегда базовый фон для роста спредов по сделкам с валютой. При этом, куда пойдет валютный курс, не знает никто, — пояснил экономист Андрей Бархота.
В такие периоды граждане могут проявлять повышенный интерес к подобным сделкам, в том числе с наличной валютой. Россияне несут свои сбережения в обменники, чтобы попытаться сохранить или приумножить свой капитал в период скачков курса.
Заработать на торговле наличной валютой через обменники — затея сомнительная, предупредила Наталия Пырьева из «Цифра брокер». Спреды обычно «съедают» потенциальную прибыль. В итоге физическая спекуляция валютой чаще приносит убытки, чем доход.
Для обычных инвесторов гораздо удобнее использовать онлайн-инструменты, а не рассчитывать на заработок через розничные обменники.
— Валюту разумнее приобретать в моменты укрепления рубля, и такой период сейчас как раз наступил — далее национальная валюта, вероятно, будет постепенно слабеть. Поэтому нынешние уровни выглядят привлекательными для долгосрочных покупок, — пояснила Наталия Пырьева.
На следующей неделе доллар, евро и юань к рублю, скорее всего, будут сильно колебаться из-за итогов встречи на Аляске, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Однако в целом ситуация вряд ли сильно изменится. Есть вероятность, что в 2025-м курс USD/RUB будет развиваться по сценарию 2022-го: рубль будет держаться стабильным почти весь год, а заметно ослабнет только в декабре. При этом, даже без влияния геополитики, «американец» может подняться до 90−93 рублей.
Тем не менее в позитивном сценарии переговоров и при договоренности о прекращении боевых действий рубль способен немного укрепиться за счет эмоциональной реакции рынка, и доллар останется в диапазоне 78−82 рублей, отметили в «Финам». Просадка до 76 за «американца» возможна при четком сигнале о снижении напряженности между США и РФ, уточнил Владимир Чернов. В нейтральном сценарии, если переговоры не принесут прорыва, но диалог сохранится, курс сместится к 80−84 рублям, добавил Александр Потавин.
Так или иначе, в долгосрочной перспективе нацвалюта скорее будет слабеть и двигаться к диапазону 83−88 за доллар, считает экономист Андрей Бархота. По его словам, такой курс более выгоден для бюджета, и власти будут стремиться привести его к этому уровню всеми силами — об этом, в том числе, свидетельствует отмена требования об обратной репатриации валютной выручки.
— До конца квартала мы видим предпосылки по ослаблению курса рубля. Этому будет способствовать рост спроса на валюту, вызванный активизацией импорта, — подтвердил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.
Тем не менее ажиотаж на рынке может начаться при любом исходе переговоров, заключил Андрей Бархота. Курс рубля точно начнет движение, а индекс Мосбиржи в моменте может вырасти на 5−15%.