Заработать на славе: банки подняли валютные спреды перед встречей Путина и Трампа

На следующей неделе доллар, евро и юань к рублю, скорее всего, будут сильно колебаться из-за итогов встречи на Аляске, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Однако в целом ситуация вряд ли сильно изменится. Есть вероятность, что в 2025-м курс USD/RUB будет развиваться по сценарию 2022-го: рубль будет держаться стабильным почти весь год, а заметно ослабнет только в декабре. При этом, даже без влияния геополитики, «американец» может подняться до 90−93 рублей.