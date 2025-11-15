Заработать головой: в регионах запустят программу кредитования под интеллектуальную собственность

В России планируют расширить программу кредитования под залог интеллектуальной собственности. Пилотный проект намерены запустить в Красноярском крае. Регион может стать следующим в очереди после Москвы, поскольку он активно продвигает тему креативных индустрий и технологического бизнеса. При этом в нем уже есть финансовая инфраструктура, к которой можно «подшить» новый инструмент, напоминают эксперты. Чем выгодны кредиты под залог интеллектуальной собственности — в материале «Известий».
Масштабирование механизма
Программу кредитования под залог интеллектуальной собственности, действующую в Москве, могут расширить на другие российские регионы. Пилот намерены запустить в Красноярском крае. Об этом в беседе с ТАСС рассказала заместитель председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Ирина Яковлева.
Дорожная карта сотрудничества между РЦИС и Красноярским краем была подписана 13 ноября на Российской креативной неделе.
«Московское правительство в свое время реализовало пилотный проект по кредитованию под интеллектуальную собственность. Мы достигли определенных результатов, и он внушает оптимизм на будущее, для того чтобы регионы могли этот опыт также использовать», — прокомментировала Яковлева подписание документа. Она отметила, что перенять столичную практику может Красноярск как «один из лидеров сектора креативных индустрий в России».
Запуск пилота по кредитованию под залог интеллектуальной собственности, по словам зампреда РЦИС, потребует работы с правительством края, банками и фондами поддержки креативных предпринимателей. Достичь результатов в этом направлении Яковлева рассчитывает в ближайший год.
Редакция «Известий» направила запросы в Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности и Роспатент. На момент выхода публикации ответы не поступили.
Неслучайный выбор
Проект позволит малому и среднему бизнесу, в том числе представителям креативных индустрий, использовать патенты, товарные знаки, музыкальные произведения или программные разработки как обеспечение по кредиту. Об этом в беседе с «Известиями» сообщает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Такая модель уже опробована в Москве, напоминает он. В рамках пилота компании могли получить до 50 млн рублей. В качестве гаранта выступал городской фонд поддержки предпринимателей.
Суть программы состоит в усилении поддержки инновационных предприятий, у которых есть не только идея, но и апробированное и запатентованное технологическое решение на ее основе или работающий образец изделия, разъясняет доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. Получателями таких кредитов станут инновационные производственные предприятия, нуждающиеся в поддержке процесса запуска опытного или пилотного производства своей продукции.
— Обычно финансирование этого процесса является самым затратным этапом инновационной деятельности, ставящим крест на всем проекте. Обеспечить финансирование за счет собственных средств предприниматели часто не могут, но и ресурсов, под залог которых можно было бы получить финансирование, у них зачастую тоже нет, — указывает эксперт.
Закон позволяет закладывать исключительные права на программные продукты, товарные знаки и медиаконтент, отмечает адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов. Но банки до недавнего времени практически не работали с этим инструментом.
Московский пилот, однако, показал практический результат, считает собеседник «Известий». В столице программа кредитов под залог интеллектуальной собственности действует с 2023 года — в данный момент есть выданные займы, есть залоговые конструкции, есть практика сопровождения со стороны Мосгарантфонда и Роспатента.
— Малые технологические компании Красноярского края уже могут получать крупные льготные кредиты под пониженную ставку по федеральным проектам. То есть банки и региональные фонды давно работают с инвестиционными кредитами. Добавление залога в виде интеллектуальных прав логично вписывается в существующую систему, — убежден Бетрозов.
Кроме того, Красноярский край является регионом, обладающим крупнейшей производственной системой и значительным инновационным потенциалом, уточняет Михаил Хачатурян. На регион, по данным Росстата, приходится наибольшая доля (порядка 20−25%) малых и средних инновационных предприятий в Сибирском федеральном округе.
— Эти обстоятельства делают Красноярский край второй по значимости после Московского региона площадкой для тестирования новаторских кредитных инструментов стимулирования инновационного потенциала страны, — уверен экономист.
Реализация механизма в субъекте РФ потребует участия регионального правительства, банков и фондов креативных индустрий, полагает Говырин.
— Для этого в Красноярском крае создадут представительство Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности и региональный депозитарий интеллектуальных прав, — дополняет парламентарий.
Поддержка инноваций
Программа кредитования под залог интеллектуальной собственности может быть востребована и в других регионах с активной инновационной и творческой средой, считает Алексей Говырин. Среди них он выделяет Татарстан, Санкт-Петербург, Удмуртию и Новосибирскую область.
Иными словами, интерес представляют регионы, где доля инновационных малых и средних производственных предприятий превышает 15−20% от общего числа, полагает Михаил Хачатурян.
Расширение программы не может идти по принципу сплошного покрытия всей карты, подчеркивает Шон Бетрозов. Для проведения пилота необходимо наличие реального рынка интеллектуальной собственности.
— Речь не только о количестве патентов и товарных знаков, но и о том, насколько региональные компании умеют зарабатывать на своих разработках и брендах. Именно поэтому в первую волну обсуждений попали регионы с активными технологическими и креативными кластерами, — разъясняет эксперт.
Важны при этом готовность региональных институтов развития к внедрению программы и политическая воля федерального и регионального уровней, дополняет он.
— Роспатент уже предложил типовую схему, но для реального запуска нужны соглашение РЦИС с субъектом, готовность бюджета субсидировать ставку и интерес хотя бы двух-трех крупных банков, работающих в регионе, — обращает внимание собеседник «Известий».
Очевидные преимущества
Основное преимущество кредитов под залог интеллектуальной собственности для заемщиков — это возможность получить денежные средства на дальнейшие технологические разработки по ставке ощутимо меньше среднерыночной, поскольку программа является субсидированной, объясняет руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
— Участие в спецпрограмме также повышает шансы на одобрение, поскольку залогом служат объекты основной деятельности заемщика и ему не нужно предоставлять материальный залог, что часто требуется в рамках классического кредитования бизнеса, — указывает собеседница «Известий».
В рамках программы заемщики получают доступ к финансированию без необходимости залога недвижимости или оборудования, подтверждает Алексей Говырин. При этом в работу включается актив, который раньше часто просто лежал мертвым грузом на балансе, уточняет Шон Бетрозов.
— У многих технологических и креативных компаний нет свободной недвижимости для залога, зато есть бренд, патенты, уникальный софт, авторские права на контент. При обычном кредитовании эти активы почти не учитывались. Теперь права могут стать основным обеспечением, что позволит взять кредит без залога личной квартиры, поручительства родственников, продажи доли инвестору и так далее, — перечисляет юрист.
При этом важно понимать, что возможность использовать интеллектуальную собственность как залог меняет отношение бизнеса к нематериальным активам, подчеркивает эксперт.
— Патент или товарный знак перестает быть только защитой от конкурента. Он становится рычагом, который можно использовать в работе с банками и инвесторами, — уверен он.
Может быть интересен новый вариант кредитования и банкам, так как залог в виде зарегистрированных прав оценивается и фиксируется в Роспатенте, что снижает риск неплатежей, полагает Говырин. Значительную часть риска на себя берет региональный гарантийный фонд или аналогичная структура, благодаря чему реальный убыток банка минимален даже при дефолте заемщика, разъясняет Бетрозов.
— Кроме того, у кредитора появляется шанс выстроить отношения с бизнесами, которые находятся в росте. Высокотехнологичные компании и креативные индустрии растут быстрее традиционной торговли или недвижимости, но в стандартном кредитном конвейере они часто оказываются за бортом. Банк, который научился работать с их нематериальными активами, получает новый сегмент рынка и перспективный пул клиентов, — отмечает собеседник «Известий».
Однако важно понимать, что рынок кредитования под залог интеллектуальной собственности в России сегодня находится на стадии формирования, обращает внимание Солдатенкова. Банки рассматривают выдачу таких кредитов как «голубой океан» (неисследованное рыночное пространство), что сопряжено с повышенными рисками.
— Причина в том, что оценка нематериальных активов требует больше усилий по сравнению с традиционными залогами, поскольку объекты интеллектуальной собственности менее ликвидны, — утверждает эксперт.
В связи с этим в первую очередь с такими продуктами будут работать крупные игроки, уже реализующие часть социальных функций, считает она. Это может ограничивать возможности для заемщиков.
— Такое кредитование может быть интересно и региональным банкам, но из-за ограниченности их ресурсной базы по сравнению с форвардами рынка со стороны МСП Банка, правительств регионов и других ответственных органов может потребоваться проработка дополнительных инструментов для их вовлечения. В частности, это может включать расширение существующих инструментов, например, комбинацию залога и поручительства со стороны региона с зонтичным поручительством в более рискованных сделках, — приводит пример Солдатенкова.
Рискуют все
Стоит учитывать, что у реализации проекта существуют и свои риски. Причем рискуют в той или иной мере все участники — и государство, и банки, и сам бизнес, предостерегает Шон Бетрозов.
Основной риск для государства заключается в том, что инструмент не станет массовым, уточняет он. Бизнес нередко считает оформление прав и оценку интеллектуальной собственности затратными процедурами, откладывая их до последнего.
— Если региональные команды не обеспечат достаточной методической и организационной поддержкой, число реальных сделок останется небольшим, — обращает внимание эксперт.
Для банков же главная проблема заключается в ликвидности предмета залога, указывает юрист. Даже при наличии поручительства гарантийного фонда именно кредитная организация несет репутационные риски, если программа даст большой процент дефолтов.
— Есть и юридические риски. В отношениях по интеллектуальной собственности часто встречаются сложные конструкции с несколькими правообладателями, лицензиями, опциями на покупку доли в праве. Если банк, фонд и эксперты не проверят цепочку перехода прав, не учтут скрытые ограничения или спорные соглашения, залог может оказаться менее устойчивым, чем кажется на этапе сделки, — разъясняет Бетрозов.
Риск предпринимателей, в свою очередь, заключается в том, что они закладывают актив, вокруг которого построен весь их бизнес, отмечает собеседник «Известий».
— В случае тяжелого кризиса, ошибки в управлении или провала проекта предприниматель рискует потерять не только оборудование, но и саму интеллектуальную основу компании. Для технологического стартапа это — фактически конец проекта, — подчеркивает он.
При этом нужно помнить про риск нехватки информации, дополняет эксперт. В регионах с невысокой долей креативной и технологической экономики тема кредитов под интеллектуальную собственность может рассматриваться как модный, но далекий от практики сюжет.
— Если не объяснить предпринимателям простыми словами, что именно им нужно сделать, чтобы попасть в программу, она останется доступной только для нескольких продвинутых команд, — предупреждает Бетрозов.
Впрочем, несмотря на все риски, пилотируемый инструмент может стать значительным механизмом поддержки развития инновационного потенциала страны и обеспечить рост объемов инновационной продукции, производимой отечественной промышленностью, уверен Михаил Хачатурян.