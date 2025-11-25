Запасы на триллионы и поставщик № 1: о чем говорил глава «Роснефти» в Китае

Запасы России
Сечин отметил, что совокупная стоимость природных богатств РФ составляет более $100 трлн, что почти в два раза больше, чем в США.
Сечин отметил, что Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке: ее доля в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%. «Здесь наше сотрудничество идет в полном соответствии с установкой, сформулированной председателем КНР Си Цзиньпином на четвертом пленуме: “Безопасность является предпосылкой развития, а развитие — гарантией безопасности”», — добавил он.
Экспорт ресурсов
Как отметил бизнесмен, Россия стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей 20%, а доля РФ в поставках газа в страну превышает 20%.
По его словам, выигрыш Китая от закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой с 2022 года составил около 20 млрд долларов.
«Российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей. За последние 10 лет благодаря своевременной переориентации на Восток Россия стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей порядка 20%. Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект для Китая начиная с 2022 года составляет, по нашей оценке, порядка $20 млрд», — сказал глава «Роснефти».
При этом одним из ключевых драйверов спроса на нефть Сечин назвал сектор нефтехимии, отметив, что Китай стал крупнейшим в мире экспортером нефтехимической продукции и, по оценке Оксфордского университета, этот сектор обеспечит прирост потребления нефти в стране более 1 млн б/с к 2030 году.
«Динамично развивается наше сотрудничество и в газовой сфере. Наша страна укрепляет свое положение в качестве крупнейшего поставщика газа в Китай с долей более 20%», — добавил Сечин.
От отметил, что Россия обеспечивает более четверти импорта угля в Китай, а угольная сфера «обретает второе дыхание».
«В прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации. В отличие от многих стран Запада, в Китае хорошо понимают, что альтернативная энергетика может только дополнить традиционную, но не заменить ее. Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин, “перед тем как отказываться от старого необходимо сперва создать новое”», — подчеркнул глава компании.
Кроме того, по словам Сечина, РФ в 2024 году обеспечила почти 19% импорта энергоресурсов Китая на $100 млрд.
«Своевременные решения по созданию современной инфраструктуры поставок углеводородного сырья, принятые задолго до закрытия западных рынков, стали важным фактором обеспечения энергобезопасности наших стран», — сказал он.
«По итогам 2024 года наша страна обеспечила почти 19% китайского импорта энергоресурсов на общую сумму около $100 млрд», — отметил глава «Роснефти». Выступая на форуме, он передал привет тогдашнему сопредседателю энергодиалога «Россия — Китай» Ван Цишаню, стоявшему у истоков создания трубопроводной системы ВСТО, который назвал «гарантирующим маршрутом наших поставок».
Товарооборот
Сечин отметил, что два года назад цель по увеличению двустороннего товарооборота до $200 млрд была с опережением перевыполнена на 20%, а в 2024 году объем взаимной торговли достиг рекордных $245 млрд.
«Китай, являясь стратегическим союзником России, занимает первое место среди внешнеторговых партнеров нашей страны — 34% товарооборота в 2024 году. В свою очередь, Россия занимает четвертое место по двустороннему товарообороту с Китаем», — подчеркнул он.
Россия, Китай и доллар
При этом, добавил глава «Роснефти», расчеты в торговле между Россией и Китаем за последние годы практически полностью переведены на национальные валюты, а доля доллара и евро снизилась до статистической погрешности.
По его словам, с 2010 года во внешней торговле Китая доля юаня выросла с 2% до 52%, а доля доллара упала почти в два раза — с 83% до 43%.
При этом Сечин отметил, что позиции доллара ослабляются не только в качестве платежного средства, но и как мировой резервной валюты, чему способствует применение доллара в качестве санкционного оружия.
«Создаются предпосылки к использованию альтернативных инструментов, таких как золото, цена которого, как правило, растет накануне глобальных кризисов. Именно оно сегодня занимает место казначейских облигаций США, постепенно теряющих свой статус “тихой гавани”», — констатировал глава «Роснефти».
Нефть
Кроме того, рассказал российский бизнесмен, Китай к 2030 году может нарастить импорт нефти на 1,4 млн б/с.
«Точки роста мирового потребления нефти находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прежде всего, это Китай. Прогнозы ведущих мировых аналитических агентств указывают на то, что к 2030 году импорт нефти в Китай может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки», — сказал он.
При этом, по прогнозу МЭА, в соседней Индии спрос на нефть должен увеличиться на 2,5 млн б/с в следующие 10 лет, добавил он.
Сечин отметил, что одним из ключевых драйверов спроса на нефть является сектор нефтехимии. «Китай стал крупнейшим в мире экспортером нефтехимической продукции. По оценке Оксфордского университета, этот сектор обеспечит прирост потребления нефти в стране в размере более одного миллиона баррелей в сутки к 2030 году», — добавил он.
Электричество
Сечин назвал преимуществом России и Китая стоимость электроэнергии для экономики.
«Недавно Международное энергетическое агентство объявило о том, что мир входит в эру электричества. А ведь Томас Эдисон считал, что это произошло еще в 1879 году. Эффективность, с которой Россия и Китай обеспечивают электроснабжение экономики, является основой нашего развития, нашим естественным преимуществом», — сказал он. Сечин назвал этот фактор фундаментальным для конкурентоспособности.
Благодаря дальновидной энергетической политике на сегодняшний день стоимость электроэнергии для промышленного сектора в наших странах более чем в два раза ниже, чем в США, и в три-четыре раза ниже, чем в некоторых странах Евросоюза.
Китай и промышленность
Китай, продолжил Сечин, является единственной промышленной супердержавой, обеспечивая 35% мирового промышленного производства.
«Обеспечивая 35% мирового промышленного производства, Китай, по сути, является сегодня единственной промышленной супердержавой. Зависимость американских производственных компаний от китайских комплектующих сегодня в три раза выше, чем зависимость китайских компаний от США. А ведь еще 20 лет назад было наоборот», — сказал он в ходе VII Российско-китайского энергетического бизнес форума.
Как отметил бизнесмен, Китай уже стал мировым лидером по научным публикациям во многих технологических областях.
«По их количеству страна опережает и США, и Евросоюз. Кроме того, Китай занимает первое место в мире по количеству действующих патентов на изобретения. Неудивительно, что восемь китайских университетов входят в десятку мировых лидеров авторитетного Лейденского рейтинга, оценивающего вузы по количеству и качеству научных публикаций», — сказал Сечин.
Он подчеркнул, что за этими достижениями стоит колоссальный рост инвестиций в исследования и разработки. «Объем финансирования НИОКР в Китае превышает совокупный показатель стран Евросоюза», — добавил глава «Роснефти».
Кроме того, отметил он, Китай движется к построению энергосистемы нового типа, комбинирующей традиционные и альтернативные источники энергии, в то время как западные страны идут по пути «магического способа достижения результата».
Китай — великая энергетическая держава, которая формирует новый облик всей мировой энергетики. Страна семимильными шагами движется к построению энергосистемы нового типа, представляющей собой синтез традиционных и альтернативных источников. В то же время Запад пошел по пути небезызвестного немецкого философа Якова Бёме, проповедовавшего магический способ достижения результата. Как у нас в народе говорят, «по щучьему велению, по моему хотению» или «с божьей помощью».
По словам Сечина, уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза превышает ее производство в США. Эта ситуация обратна тому, что было 20 лет назад.
«На Китай приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор. Ожидается, что в 2025 году инвестиции Китая составят порядка $900 млрд, что на 30% превысит инвестиции всей Северной Америки и более чем в полтора раза — Европы», — сказал он.
Сечин отметил, что рост экономики, промышленного потребления, развитие регионов, и электрификация всех сфер, включая транспорт и ЖКХ, вывели Китай на первое место в мире по энергопотреблению. Такие потребности в энергообеспечении требуют особого подхода к энергобезопасности, подчеркнул он.
Санкции
Кроме того, глава «Роснефти» заявил, что продолжение санкционного давления на Россию и Китай лишь приблизит экономический кризис на Западе и приведет к кратному увеличению цен на электроэнергию в западных странах, ее потребители уже находятся в драматическом положении.
«Продолжение агрессивной санкционной политики Запада в отношении как России, так и Китая, без сомнения, приблизит очередной экономический кризис в странах Запада. Не все западные политики осознают, перед какими рисками они находятся. Ставятся локальные задачи по усилению санкций в энергетической сфере, изымаются энергоактивы в международных юрисдикциях, а вместо заявленных целей уже сегодня потребители энергии в западных странах находятся в драматическом положении», — отметил он.
По словам Сечина, при средней рыночной цене нефти в $60 за баррель американский автовладелец платит $3 за галлон бензина, а потребитель электричества в США при текущей цене электроэнергии 18 центов за кВт-ч для населения, то есть более $6 за галлон бензина, фактически платит $125 долларов за баррель нефтяного эквивалента. При этом в Германии и Италии цена электроэнергии в 40 центов за кВт-ч для населения транслируется в $14 за галлон бензина, что эквивалентно $300 за баррель нефтяного эквивалента.
«Продолжение санкционного давления может привести только к кратному увеличению реальных цен. Прогноз очень реалистичный», — сказал Сечин.
По его словам, такая стоимость электроэнергии «станет тормозом для развития новых проектов, в том числе центров обработки данных, сделает практически невозможным перевод транспорта на электротягу, потребует увеличения бюджетных расходов для субсидирования ЖКХ и, в конечном итоге, создаст предпосылки для снижения экономического потенциала, резкого роста расходов населения в западных странах».
Помимо этого, добавил бизнесмен, Запад может потерять экономическую субъектность без российских ресурсов.
«России и компонентной базе Китая, наши западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность, что создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов», — сказал Сечин.
Глава «Роснефти» процитировал китайского мыслителя Сунь Цзы: «Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением».
«В то же время синтез российских ресурсов и китайской технологической платформы надежно обеспечивает стабильное развитие наших экономик с учетом приоритетов внутреннего потребления», — отметил он.
Российско-Китайский энергетический бизнес-форум является важной институциональной платформой практического сотрудничества между Россией и Китаем в сфере энергетики, в рамках которой обсуждаются и вырабатываются предложения по мерам, призванным содействовать реализации совместных проектов и увеличению объема инвестиций в отрасль.
Форум учрежден в июле 2018 года по поручению Президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
