Запасы на триллионы и поставщик № 1: о чем говорил глава «Роснефти» в Китае

По словам Сечина, при средней рыночной цене нефти в $60 за баррель американский автовладелец платит $3 за галлон бензина, а потребитель электричества в США при текущей цене электроэнергии 18 центов за кВт-ч для населения, то есть более $6 за галлон бензина, фактически платит $125 долларов за баррель нефтяного эквивалента. При этом в Германии и Италии цена электроэнергии в 40 центов за кВт-ч для населения транслируется в $14 за галлон бензина, что эквивалентно $300 за баррель нефтяного эквивалента.