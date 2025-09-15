Запасы газа в хранилищах Европы к зиме превысили 80%

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 80,34% (на 6,76 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 93,3% годом ранее. Согласно новым требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Вместе с тем это требование дает дополнительный импульс для роста цен на газ на европейском рынке. Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и один из максимальных показателей в истории.