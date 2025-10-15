Запас дохода: аудиторы нашли скрытые резервы бюджета на 1,5 трлн

Бюджет может дополнительно получить 1,5 трлн рублей в 2026—2028 годах, следует из заключения Счетной палаты на проект финансового плана («Известия» с ним ознакомились). Источниками резервов станут НДС, таможенные сборы и приватизация. Дело в том, что в бюджете не учтены отмена льгот по эквайрингу, операциям с банковскими картами и передаче прав на базы данных. Одновременно аудиторы предупреждают о рисках недопоступлений в 272 млрд из-за возможного недобора по налогу на прибыль и пошлинам на газ. Как скрытые резервы могут повлиять на дефицит казны — в материале «Известий».
Что может принести дополнительные доходы в бюджет
В следующие три года бюджет может дополнительно получить 546 млрд, 587 млрд и 665 млрд рублей соответственно — всего около 1,8 трлн. Такой потенциал поступлений выявила Счетная палата (СП) в заключении на проект финансового плана (документ изучили «Известия»). Одновременно аудиторы зафиксировали риски недобора на 118 млрд, 73 млрд и 81 млрд — суммарно 272 млрд. С учетом этих потерь резерв доходов оценивается примерно в 1,5 трлн: 428 млрд в 2026-м, 514 млрд — в 2027-м и 584 млрд — в 2028-м. При этом в прошлом проекте бюджета (на 2025−2027 годы) СП обнаружила запасы в 11 раз меньше — 136 млрд. Редакция направила запрос в контрольный орган.
В прогнозе доходов бюджета учтены ключевые изменения законодательства, направленные на рост поступлений, включая косвенные эффекты, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Также заложены меры по повышению собираемости налогов и учтены текущие тенденции по основным видам поступлений. Если в ходе исполнения бюджета доходы окажутся выше прогноза, эти средства распределят по установленным правилам, добавили в ведомстве.
Главным источником дополнительных поступлений станет налог на добавленную стоимость (НДС), который за три года может принести плюс 1,7 трлн к запланированным 38 трлн. Как отмечают аудиторы, в прогнозе Минфина не учтена планируемая отмена ряда льгот по уплате НДС. Теперь сбор распространится на операции компаний, которые обеспечивают передачу и обработку данных при расчетах по банковским картам (процессинг и эквайринг). Также речь идет о сделках по продаже исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, внесенные в Единый реестр российского ПО — налог будет включен и в них.
Кроме того, планируется отменить льготу по освобождению от НДС для обслуживания банковских карт (например, услуги по выпуску, доставке и взимание комиссий). Ее ввели в 2006 году, чтобы стимулировать развитие безналичных расчетов. Благодаря этому расходы участников рынка не облагались налогом, что снижало стоимость обслуживания трансакций. В СП уточняют, что отмена льготы даст дополнительные доходы бюджету, однако из-за отсутствия точных данных оценить эффект сейчас невозможно.
Еще 52 млрд рублей могут поступить от акциза на жидкую сталь. В проекте бюджета заложена меньшая сумма, чем в прогнозе ФНС, из-за разного подхода к расчету ставки, отмечается в заключении Счетной палаты. С учетом оценки налоговой формируется резерв по доходам.
Дополнительные 35 млрд могут дать и таможенные сборы. По словам аудиторов, расчеты в проекте бюджета основаны на прогнозных объемах экспорта и импорта, средневзвешенных ставках платежей и курсе доллара, указанных в прогнозе Минэка. Однако учтенные в финплане цифры не совпадают с оценкой ФТС. Если принимать в расчет прогноз службы, то складывается резерв таких доходов.
Плюс 452 млн рублей бюджет может получить от приватизации нефинансовых активов. Сейчас по этой статье в проекте заложено лишь около 5 млрд за три года. Как отмечает СП, при расчете прогноза не учтена часть объектов, намеченных к продаже.
— 1,5 трлн за три года или в среднем 500 млрд в год — это не так много в масштабах общего размера бюджета. Например, по отношению к среднегодовому размеру доходов это всего 1,2%. Но сопоставимо с суммарным объемом расходов федеральной казны на 2026-й на культуру и кинематографию (306 млрд), СМИ (146 млрд), физкультуру и спорт (75 млрд рублей), — оценила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Дополнительные доходы помогут сократить дефицит бюджета, считает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. На 2026 год он запланирован в размере 3,8 трлн рублей, а за три года — около 10,5 трлн. Резерв в 1,5 трлн позволит уменьшить разрыв примерно на 14%. При этом даже действующие параметры недостачи считаются безопасными для экономики — около 1,5% ВВП, что обеспечивает финансовую устойчивость.
По каким доходам план завышен
При этом, как отмечалось ранее, есть и риски недопоступлений в размере 272 млрд рублей. Основная часть связана с налогом на прибыль, который может дать на 74 млрд меньше от плановых 13 трлн за три года. Аудиторы считают заложенный уровень собираемости в 99% завышенным. Для сравнения: по итогам 2023-го он составил 89%, в 2024-м — 98%, а на июль 2025-го — 93%.
— Риски недопоступлений по налогу на прибыль связаны с ухудшением финансовых результатов предприятий. Металлургия в этом году находится на грани технической рецессии, снижаются объемы морских перевозок, нестабильна ситуация в угольной отрасли. На прибыль давят падение цен на сырье и услуги, крепкий рубль и высокие процентные ставки, — объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
План может быть не выполнен и по вывозной пошлине на газ — минус 68 млрд от запланированных 1,7 трлн за три года. В материалах к бюджету нет алгоритма расчета средневзвешенной экспортной цены, поэтому СП сделала собственный прогноз на основе оценки Минэка по объемам экспорта и стоимости сырья. На это также влияют цены на мировых рынках и объемы экспорта, которые остаются нестабильными, добавил инвестор Федор Сидоров.
Также возможен недобор в 55 млрд по таможенным пошлинам, которые платят физлица. По данным аудиторов, ФТС заложила в прогноз меньшее количество импортируемых автомобилей, чем указано в бюджете, опираясь на статистику прошлых лет и поквартальную динамику. Кроме того, в расчетах использован курс доллара, отличающийся от прогноза Минэка, что также увеличивает риск недопоступлений.
Еще одна заметная статья возможных потерь — дивиденды и доходы от долей в уставных капиталах компаний. По оценке аудиторов, недобор может составить около 50 млрд из запланированного 1 трлн. Это связано с особенностями определения расчетного периода для выплаты дивидендов одним из крупнейших обществ.
Риски недополучения доходов, на которые указывает Счетная палата, обоснованны, считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Геополитическая напряженность сохраняется, расходы остаются высокими, а возможностей для роста поступлений немного.
Дополнительную неопределенность создают внешние факторы — возможная мировая рецессия из-за конфликта между США и Китаем, падение цен на энергоносители и санкции. Наиболее уязвимыми выглядят доходы от налога на прибыль и таможенных пошлин. Однако часть потерь, по мнению эксперта, могут компенсировать дополнительные поступления по другим статьям.