Запас дохода: аудиторы нашли скрытые резервы бюджета на 1,5 трлн

Главным источником дополнительных поступлений станет налог на добавленную стоимость (НДС), который за три года может принести плюс 1,7 трлн к запланированным 38 трлн. Как отмечают аудиторы, в прогнозе Минфина не учтена планируемая отмена ряда льгот по уплате НДС. Теперь сбор распространится на операции компаний, которые обеспечивают передачу и обработку данных при расчетах по банковским картам (процессинг и эквайринг). Также речь идет о сделках по продаже исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, внесенные в Единый реестр российского ПО — налог будет включен и в них.