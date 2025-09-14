Запад может потерять 285 миллиардов долларов при конфискации активов России

Сейчас в странах G7 и ЕС действует схема по изъятию доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву на 50 миллиардов долларов. В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый «репарационный кредит» для финансирования Украины из этих доходов. Однако периодически западные политики призывают напрямую конфисковать активы в интересах киевского режима. Российские власти неоднократно говорили, что будут принимать в таком случае зеркальные меры.
Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций Европейского союза, «Большой семерки», Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2023 года составил 285 миллиардов долларов. При этом с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств из страны сумма может быть существенно выше — официально данные о сумме заблокированных средств на счетах типа «С» не раскрываются.
На ЕС приходилось 238 миллиардов долларов активов, из них 145,4 миллиарда принадлежали Кипру, 21,7 миллиарда — Франции, 19,2 — Германии. Нидерланды, которые официально не раскрывают весь объем инвестиций в российскую экономику, потенциально могли владеть активами примерно на 20,8 миллиарда долларов. Также среди крупнейших европейских инвесторов Италия (12,6 миллиарда долларов) и Австрия (6,9 миллиарда долларов). На остальные государства ЕС приходилось еще 11,5 миллиарда долларов.
Среди стран «Большой семерки» крупнейшим инвестором в российскую экономику были США — по последним доступным данным, американские активы в России достигали примерно 7,7 миллиарда долларов. Япония имела активов на 4,8 миллиарда долларов, Канада — на 3,9 миллиарда, Британия — на 3 миллиарда долларов.
Активы Швейцарии и Норвегии, которые обычно следуют в фарватере санкций ЕС, на конец 2023 года составляли 27,5 миллиарда и 43 миллиона долларов соответственно. Австралия на конец прошлого года имела инвестиций на 400 миллионов долларов.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов — в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.