Закон об ипотечных микрокредитных компаниях вступил в силу

Физлица смогут взять ипотечные займы на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью, в тех МКК, 100% акций которых принадлежат субъекту РФ, или единственным учредителем которых является регион. При этом субъект РФ может быть участником только одной такой микрокредитной компании.