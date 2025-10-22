Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закон об ипотечных микрокредитных компаниях вступил в силу

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Вступил в силу закон, позволяющий региональным микрокредитным компаниям (МКК) выдавать ипотеку. Для адаптации новых участников рынка Банк России установил мораторий на применение ипотечными МКК ограничения полной стоимости кредита, который будет действовать до 31 марта 2026 года включительно.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

Физлица смогут взять ипотечные займы на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью, в тех МКК, 100% акций которых принадлежат субъекту РФ, или единственным учредителем которых является регион. При этом субъект РФ может быть участником только одной такой микрокредитной компании.

Кроме того, ЦБ вправе вводить дополнительные требования к МКК. Ипотеку, полученную в таких компаниях, можно будет погасить за счет выплаты в 450 тыс. рублей, положенной многодетным семьям.

Ранее глава департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков заявил, что Банк России не ожидает серьезного роста компаний на рынке микрофинансовых организаций на фоне появления у регионов права создавать свои микрокредитные компании для выдачи ипотеки.

Узнать больше по теме
Акции: их виды и способы инвестирования
Среди различных инвестиций акции занимают немаловажное место. Количество акционеров в России постоянно увеличивается. В статье подробно расскажем, что такое акции и как на них можно заработать.
Читать дальше