Захарова рассказала о своем вкладе в продвижение российских производителей

При этом дипломат добавила, что не является человеком с производства и у нее нет больших возможностей. Однако, несмотря на это, Захарова решила оказывать помощь производителям.
«С 2014 года это был мой принципиальный выбор носить наше, показывать наше, делать всё возможное, чтобы использовать любые возможности — микроскопические, какие есть, большие, разные, для того чтобы помогать нашим», — рассказала она на Международном экспортном форуме «Сделано в России».
Захарова отметила, что, когда в 2014 году началось «жуткое» введение санкций, она осознала необходимость поддержки отечественного производства и использования для этого всех доступных возможностей.
5 сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость перехода к серийному производству отечественных самолетов. Он также отметил, что иногда ругается с работниками из-за темпов создания новых самолетов для Дальнего Востока. По его словам, сеть дальневосточных авиалиний «была утрачена в 1990-е годы».