Захарова рассказала о своем вкладе в продвижение российских производителей

«С 2014 года это был мой принципиальный выбор носить наше, показывать наше, делать всё возможное, чтобы использовать любые возможности — микроскопические, какие есть, большие, разные, для того чтобы помогать нашим», — рассказала она на Международном экспортном форуме «Сделано в России».