Захарова: ЕС может лишиться праздников из-за поддержки Киева

Дипломат прокомментировала сообщения о том, что вследствие политического решения Брюсселя и ряда европейских столиц отказаться от энергоносителей из России и перейти на режим строгой экономии, отказаться от праздничных мероприятий и традиционной иллюминации, в Берлине «под угрозой оказалось новогоднее празднование у Бранденбурских ворот — мероприятие под открытым небом с живой музыкой и фейерверком, на которое приезжали люди со всей Европы».