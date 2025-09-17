Заедать прохладу. Сколько тратили россияне летом в общепите

Ожидаемые лидеры по числу покупок минувшим летом здесь стали супермаркеты, в которых можно купить все — от продуктов до товаров для дома и техникой. Общее количество платежей в летние выходные 2025 года в супермаркетах выросло на 7% относительно прошлого года. Средний чек составил 851 рубль, практически не изменившась по сравнению с летом 2024 года, когда он составлял 849 рублей.