Заедать прохладу. Сколько тратили россияне летом в общепите

Число платежей в кафе и ресторанах этим летом выросло в России на 16%, показало исследование банка Русский Стандарт (есть у Финансы Mail).

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Аналитики кредитной организации изучили особенности трат, традиционных для выходных дней. По данным эквайринговой сети банка, в июне — августе 2025 года по субботам и воскресеньям россияне стали чаще, чем годом ранее, делать покупки в супермаркетах и посещать кафе.

В число трат «выходного дня» традиционно входят:

  • супермаркеты;
  • кафе и рестораны;
  • магазины одежды и обуви;
  • парикмахерские и салоны красоты.

Ожидаемые лидеры по числу покупок минувшим летом здесь стали супермаркеты, в которых можно купить все — от продуктов до товаров для дома и техникой. Общее количество платежей в летние выходные 2025 года в супермаркетах выросло на 7% относительно прошлого года. Средний чек составил 851 рубль, практически не изменившась по сравнению с летом 2024 года, когда он составлял 849 рублей.

На втором месте — кафе и рестораны. Россияне стали чаще посещать их по субботам и воскресеньям, чем годом ранее. Так, общее количество платежей здесь относительно лета 2024 года выросло на 16%. А средний чек снизился до 1 032 рубля с 1 104 рублей годом ранее.

Третье место — у магазинов одежды и обуви, где число покупок выросло на 2% относительно лета 2024 года. Средний чек на обновление летнего гардероба по выходным составил 5 430 рублей, сокративись к лету 2024 года (5 817 рублей).

И, наконец, замыкают список популярных трат выходного дня — парикмахерские и салоны красоты. Общее число платежей при плате их услуг по выходным осталось практически неизменным (рост на 1% относительно лета 2024 года). При этом средний чек на красоту по субботам и воскресеньям минувшего лета составил 1 553 рубля, а годом ранее он составлял 1 563 рубля.

