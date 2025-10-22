Задолженность по зарплате в РФ в сентябре выросла до 1,95 млрд рублей

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство — 44,1%, добыча полезных ископаемых — 17,5%, обрабатывающие производства — 11,6%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 10,0%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 3,6%, деятельность профессиональная, научная и техническая — 3,5%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 2,9%, транспортировка и хранение — 2,8%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 2,0%, деятельность в области информации и связи — 1,2%, образование — 0,3%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 0,2%, деятельность финансовая и страховая — 0,1%, торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 0,1%, предоставление прочих видов услуг — 0,1%.