Забудьте про жесткую экономию: какие привычки помогут легко накопить на мечту

Выделите время на анализ всех мелких покупок и регулярных списаний. Чтобы отследить, куда вы незаметно тратите деньги, и понять, без чего можно обойтись, целесообразно на семь дней отказаться от необязательных расходов. Например, не посещать кафе и готовить кофе дома, поставить на паузу онлайн-подписки и использовать для получения информации бесплатные ресурсы, а также повременить с сомнительными покупками. Таким образом, вы почувствуете разницу между «хочу» и «нужно» в части трат.