Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«За сотню»: что влияет на среднюю зарплату и продолжится ли ее рост

В 13 российских регионах средняя заработная плата уже превышает 100 тыс. рублей. Однако для остальных регионов этот рубеж пока остается недостижимым. В этом контексте важно, как быстро другие регионы смогут догнать лидеров и какие тенденции будут определять их развитие в ближайшие годы, — разбирались «Известия».

Источник: Reuters

Регионы-лидеры с зарплатами выше 100 тыс. рублей

Руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой в разговоре с «Известиями» отметил, что среди лидеров по уровню средней заработной платы в России оказались такие регионы, как Чукотка с показателем 198,2 тыс. рублей, Камчатка — 175,3 тыс. рублей и Москва с 165,7 тыс. рублей.

Кроме того, высокие зарплаты зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе (162,2 тыс. рублей), Магаданской области (158,1 тыс. рублей) и Ненецком автономном округе (149,1 тыс. рублей). Также в десятку входят Сахалин (142,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (136,9 тыс. рублей), Якутия (131,6 тыс. рублей), Санкт-Петербург (115,4 тыс. рублей), Мурманская область (115,1 тыс. рублей), Московская область (113,4 тыс. рублей) и Забайкальский край (101,5 тыс. рублей).

Однако стоит отметить, что такие данные не всегда означают высокий уровень жизни, поскольку они могут быть связаны с большой долей вахтовой занятости, специфическими условиями труда и большим спросом на рабочую силу на таких территориях.

Какие факторы способствуют росту заработной платы

По словам эксперта, рост зарплат в России связан с несколькими основными причинами.

— Ключевая из них — стратегический фокус на развитие отдельных регионов, курируемый на высшем уровне, что вынуждает местные власти и бизнес повышать доходы населения для сохранения кадрового потенциала, — подчеркнул Неживой.

Как быстро зарплаты регионов-лидеров догонят остальные области.

Однако уровень заработной платы, например в 100 тыс. рублей, является относительным показателем, поскольку его реальная ценность определяется покупательной способностью, которая напрямую зависит от динамики цен на товары и услуги, объяснил собеседник «Известий».

— Даже если этот рубеж возьмут и другие регионы, то это не будет означать выравнивания доходов по стране, потому что территории-лидеры двинутся к следующей отметке — в 200 тыс. рублей, — рассказал Неживой.

По его словам, текущая экономическая реальность указывает на серьезные дисбалансы.

— Потребительский спрос снижается, что свидетельствует об опережающем росте инфляции по сравнению с зарплатами. Низкая производительность труда остается острой проблемой, а замещение дефицитных кадров миграционной рабочей силой не воспринимается в качестве устойчивого решения. Процесс роботизации еще набирает силу и пока не оказывает масштабного влияния на рынок, — добавил эксперт.

Платформенная экономика и зависимость зарплат от нее

Парадоксальную роль в экономике сегодня играет бурное развитие платформенной экономики, отметил Неживой. С одной стороны, оно удешевило и расширило доступ к множеству услуг, став важным драйвером роста валового внутреннего продукта (ВВП). С другой стороны, это привело к перетоку трудовых ресурсов в сферу гиг-экономики, в том числе из-за более привлекательных и гибких условий.

— Сегодня мы находимся в ситуации, которая требует тонкой настройки и создания целостной системы регулирования. Она должна учитывать как необходимость поддержания кадрового потенциала в традиционных отраслях и борьбы с инфляцией, так и интеграцию высокоэффективного, но социально менее предсказуемого платформенного сектора в экономику страны, — заключил Неживой.

Узнать больше по теме
Спрос: как определить и от чего зависит
Перед выпуском новой продукции важно проанализировать спрос, так как именно он определяет объем производства и цену товара. С помощью эксперта расскажем, как рассчитать востребованность изделия на рынке.
Читать дальше