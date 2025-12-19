«За сотню»: что влияет на среднюю зарплату и продолжится ли ее рост

Регионы-лидеры с зарплатами выше 100 тыс. рублей
Руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой в разговоре с «Известиями» отметил, что среди лидеров по уровню средней заработной платы в России оказались такие регионы, как Чукотка с показателем 198,2 тыс. рублей, Камчатка — 175,3 тыс. рублей и Москва с 165,7 тыс. рублей.
Однако стоит отметить, что такие данные не всегда означают высокий уровень жизни, поскольку они могут быть связаны с большой долей вахтовой занятости, специфическими условиями труда и большим спросом на рабочую силу на таких территориях.
Какие факторы способствуют росту заработной платы
По словам эксперта, рост зарплат в России связан с несколькими основными причинами.
— Ключевая из них — стратегический фокус на развитие отдельных регионов, курируемый на высшем уровне, что вынуждает местные власти и бизнес повышать доходы населения для сохранения кадрового потенциала, — подчеркнул Неживой.
Как быстро зарплаты регионов-лидеров догонят остальные области.
Однако уровень заработной платы, например в 100 тыс. рублей, является относительным показателем, поскольку его реальная ценность определяется покупательной способностью, которая напрямую зависит от динамики цен на товары и услуги, объяснил собеседник «Известий».
— Даже если этот рубеж возьмут и другие регионы, то это не будет означать выравнивания доходов по стране, потому что территории-лидеры двинутся к следующей отметке — в 200 тыс. рублей, — рассказал Неживой.
По его словам, текущая экономическая реальность указывает на серьезные дисбалансы.
— Потребительский спрос снижается, что свидетельствует об опережающем росте инфляции по сравнению с зарплатами. Низкая производительность труда остается острой проблемой, а замещение дефицитных кадров миграционной рабочей силой не воспринимается в качестве устойчивого решения. Процесс роботизации еще набирает силу и пока не оказывает масштабного влияния на рынок, — добавил эксперт.
Платформенная экономика и зависимость зарплат от нее
Парадоксальную роль в экономике сегодня играет бурное развитие платформенной экономики, отметил Неживой. С одной стороны, оно удешевило и расширило доступ к множеству услуг, став важным драйвером роста валового внутреннего продукта (ВВП). С другой стороны, это привело к перетоку трудовых ресурсов в сферу гиг-экономики, в том числе из-за более привлекательных и гибких условий.
— Сегодня мы находимся в ситуации, которая требует тонкой настройки и создания целостной системы регулирования. Она должна учитывать как необходимость поддержания кадрового потенциала в традиционных отраслях и борьбы с инфляцией, так и интеграцию высокоэффективного, но социально менее предсказуемого платформенного сектора в экономику страны, — заключил Неживой.