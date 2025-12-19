«За сотню»: что влияет на среднюю зарплату и продолжится ли ее рост

Парадоксальную роль в экономике сегодня играет бурное развитие платформенной экономики, отметил Неживой. С одной стороны, оно удешевило и расширило доступ к множеству услуг, став важным драйвером роста валового внутреннего продукта (ВВП). С другой стороны, это привело к перетоку трудовых ресурсов в сферу гиг-экономики, в том числе из-за более привлекательных и гибких условий.