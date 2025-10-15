За кого себя выдают: более половины соискателей лгут в резюме

За последний год 65% российских компаний столкнулись с недостоверной информацией в резюме. В основном ложь касается несуществующих навыков, сокрытия реальных мест работы или завышения стажа. Чаще всего работодатели выявляют эти факты на этапе собеседования. Вранье отражается на репутации сотрудника, а если вскрывается после трудоустройства, может привести к увольнению и финансовым потерям для работодателя, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они уверены, что ложь в резюме продиктована запросами современного общества на успешность и страхами не оправдать ожиданий родных и близких.
Опытным путем
Более половины соискателей врут о себе в резюме — 65% российских компаний столкнулись за последний год с недостоверной информацией о кандидатах при приеме на работу, сообщили «Известиям» аналитики. По данным сервиса hh.ru, 37% работодателей сталкиваются с ложью в резюме «иногда», еще 18% — «часто», и лишь 4% — «очень часто», 30% отметили, что подобные случаи им встречаются редко, остальные же заявили, что никогда не сталкивались с ложными данными.
— Приукрашивание опыта — старая практика, но в условиях высокой конкуренции за рабочие места она становится заметнее, — отметила директор по исследованиям сервиса Мария Игнатова.
Самые распространенные искажения в резюме связаны с профессиональным опытом, отметили в hh. По данным сервиса, врут о возрасте, образовании, скрывают причины ухода с прошлых мест работы, частые увольнения и периоды безработицы.
Согласно исследованию, кандидаты в резюме также скрывают отдельные места работы, указывают должности, не соответствующие реальным обязанностям, «накручивают» опыт или указывают компании, в которых на самом деле не работали.
По данным SuperJob, кандидаты преувеличивают уровень владения специализированным ПО или иностранным языком, добавляют в резюме несуществующие курсы и тренинги, искажают информацию о наградах. По сравнению с 2024 годом, работодатели чаще отмечают нечестное описание должностных обязанностей и искажения в перечне профессиональных навыков.
Чаще всего неправдивую информацию в резюме указывают кандидаты в возрасте 19−30 лет, реже — 31−45 лет, подчеркнули аналитики.
— Молодые специалисты объясняют вранье в резюме желанием повысить шансы на трудоустройство или ускорить карьерный рост, — добавили они.
Представители сервиса по поиску работы SuperJob подтвердили такую тенденцию.
— Каждый пятый эйчар встречал резюме соискателей, исказивших личные данные. Недостоверной информации действительно стало больше, — отметили там.
В сервисе по поиску работы Finder.work подчеркнули, что появление ИИ-генераторов позволяет за минуты «подтянуть» опыт и навыки, а переход рынка к skill-first подходу, то есть при найме человека приоритет отдается конкретным навыкам, а не его должности или многолетнему опыту, повышает цену конкретных компетенций, из-за чего соискатели чаще приукрашивают информацию о своих способностях.
По данным hh, в большинстве случаев обман вскрывается на собеседовании, реже — при сверке с трудовой книжкой или при проверке прошлых мест работы.
— Каждый шестой работодатель узнавал правду после проверки службой безопасности, а 9% — изучая соцсети кандидата, — добавили там.
Согласно исследованию, регулярную сверку данных резюме с трудовой книжкой проводят 37% компаний, а 44% делают это только при сомнениях.
Кто все эти люди
Больше всего ложных данных встречается в резюме специалистов по продажам и обслуживанию клиентов, среди топ-менеджмента, административного персонала и IT-специалистов. Также обман часто встречается в маркетинге и в розничной торговле, рассказали «Известиям» в hh.
Среди тех, кто трудится в IT-сфере, чаще других добавляют себе ложный опыт в резюме программисты и разработчики, руководители проектов и тестировщики. Также нередко приукрашивают профессиональную историю менеджеры продукта, дизайнеры, UX-специалисты и руководители групп разработки, отметили аналитики.
Немного реже, по их данным, преувеличенный опыт встречается у системных администраторов и технических писателей, дата-сайентистов, аналитиков, CIO-директоров и руководителей аналитических отделов.
Карьерный консультант Елена Рагозина подтвердила «Известиям», что случаи вранья в резюме очень распространены в IT-сфере. Также, по ее словам, оно встречается среди дизайнеров и представителей других творческих профессий.
— Карьерные консультанты иногда сами учат, что можно приукрасить в резюме: на каких фактах акцентировать внимание, а какие — опустить. Но глобальная ложь уголовно наказуема. В основном уголовная ответственность может грозить тем, кто купил диплом или лицензию, — отметила она.
Как выявляют неправду
Ложь чаще вскрывается на собеседовании через уточняющие вопросы, ситуационные кейсы и тесты, реже при проверке рекомендаций и дипломов, рассказал «Известиям» руководитель сервиса поиска работы и сотрудников Finder.work Виталий Амелечкин.
— Особенно заметно вранье в первые недели работы, когда реальный уровень быстро проявляется, — отметил он.
В кадровом агентстве Москвы ProfiStaff рассказали, что при проведении интервью рекрутеры задают кандидату прямые вопросы о его профессиональном опыте, акцентируя внимание не на том, что он делал, а как.
— Если кандидат указал в резюме недостоверную информацию, ему будет сложно подробно и последовательно описать реальные рабочие процессы. Конкретика и прямые уточняющие вопросы позволяют довольно быстро выявить несоответствия, — уверены в компании.
Еще один хороший индикатор — цифры
— Кандидаты, действительно участвовавшие в проектах, как правило, уверенно оперируют конкретными показателями: объемами продаж, сроками реализации, количеством клиентов, метриками эффективности. Тот, кто приукрашивает или выдумывает достижения, часто не может назвать точные данные или путается в них, — объяснили в агентстве.
Там добавили, что если остаются сомнения, то проводят проверку рекомендаций с предыдущих мест работы на финальном этапе перед оффером.
Еще один вариант выявить ложь в навыках кандидата — тестовое задание, добавили в онлайн-сервисе по поиску вакансий «ГдеРабота.ру».
— Результаты тестирования быстро покажут, где человек преувеличил свои возможности, а где — сказал правду, — подчеркнули в компании.
Также о вранье можно понять по поведению человека. В сервисе объяснили, что опытные рекрутеры видят, на каких темах кандидат нервничает, избегает точных ответов и закрывается. Но такие сигналы не точный маркер лжи, а лишь повод задать дополнительные вопросы.
Психолог Наталья Наумова согласилась, что случаи вранья в резюме участились. По ее словам, такая тенденция возникла на фоне того, что в обществе в последние годы всё чаще стали оценивать человека по его успехам, продвижению по карьерной лестнице.
— На вранье в резюме людей сподвигает страх быть отвергнутыми. Чаще всего тем, кто врет в резюме, в детстве и юношеском возрасте приходилось заслуживать достижениями похвалу от родителей и близких, — подчеркнула она.
Мария Игнатова отметила, что неправдивая информация в резюме несет репутационные риски для кандидата.
— Соискателям важно понимать, что просто «накрутка» опыта уже давно не решение проблемы, — сказала эксперт.
С ней согласилась генеральный директор «ГдеРабота.ру» Екатерина Агаева.
— Если ложь была незначительной, компания готова простить ошибку и сотрудничать со специалистом. Но в перспективе в выигрыше те, кто правдив со своим профессиональным окружением и готов подтвердить слова делом, — подчеркнула она.
По данным Finder.work, шанс получить позицию, «наврав», — минимален, так как сегодня восемь из десяти работодателей делают бэкграунд-чек. А в ProfiStaff напомнили, что ложь в резюме может привести к расторжению трудовых отношений и к финансовым потерям для компании.
При выявлении недостоверных данных работодатели не всегда идут на жесткие меры, отметили аналитики. Согласно исследованию, 43% считают ложь в резюме поводом для отказа, 32% готовы рассматривать кандидата дальше, еще 25% затруднились с ответом.
Впрочем, карьерный консультант Анна Мухина отметила, что врут не только соискатели, но и работодатели.
— Заинтересованный в сотруднике работодатель может врать про задержки на работе или размер возможной премии, — подчеркнула эксперт.
Ложь с обеих сторон всегда была и будет, уверена она.