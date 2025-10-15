За кого себя выдают: более половины соискателей лгут в резюме

За последний год 65% российских компаний столкнулись с недостоверной информацией в резюме. В основном ложь касается несуществующих навыков, сокрытия реальных мест работы или завышения стажа. Чаще всего работодатели выявляют эти факты на этапе собеседования. Вранье отражается на репутации сотрудника, а если вскрывается после трудоустройства, может привести к увольнению и финансовым потерям для работодателя, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они уверены, что ложь в резюме продиктована запросами современного общества на успешность и страхами не оправдать ожиданий родных и близких.