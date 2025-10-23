Ричмонд
За день до ставки. Почему банки ждут роста «ключа» от ЦБ

Даже крупные российские банки на этой неделе начали повышать проценты по вкладам. О чем это говорит и какого решения ждать завтра от ЦБ — Финансам Mail рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Источник: Банк России

«Мы ожидаем, что Банк России на заседании в эту пятницу будет выбирать между сохранением ставки 17% и снижением ставки на 50−100 б.п., до 16−16,5%», — считает аналитик.

Мы оцениваем вероятность сохранения ставки в 70%, вероятность снижения — 30%.

Михаил Васильев

Основными аргументами в пользу сохранения ставки неизменной эксперт называет:

  • инфляция ускорилась в сентябре и в первые недели октября,
  • устойчивое инфляционное давление остаётся повышенным,
  • инфляционные ожидания бизнеса и аналитиков выросли (в том числе из-за предстоящего повышения НДС),
  • кредитование в третьем квартале активизировалось,
  • рынок труда остаётся крайне напряженным,
  • потребительский спрос в августе-сентябре даже усилился.

Банк России на прошлом заседании давал нейтральный сигнал — «Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий».

Однако в сентябре и октябре текущие темпы инфляции отдаляются от целевых 4%, а имеющиеся данные по инфляционным ожиданиям за сентябрь говорят об их росте.

Сезонно скорректированная инфляция, на которую внимательно смотрит Банк России при принятии решений по ключевой ставке, в сентябре выросла до 6,7% с 4% в августе. Сезонно скорректированная инфляция за три последних месяца выросла до 6,4% после 5,5% в августе.

В октябре ситуация с инфляцией складывается ещё хуже.

Росстат сообщил, что с начала месяца к 13 октября потребительские цены выросли на 0,41%. Напомним, что, по оценке ЦБ, целевому уровню в 4% в октябре соответствует месячный рост цен на 0,25%.

«Мы прогнозируем, что в октябре сезонно скорректированная инфляция возрастёт как минимум до 8% после 6,7% в сентябре и 4% в августе», — добавил аналитик.

Повышение НДС с 1 января, ускоренный рост цен на бензин, предстоящее повышение утильсбора негативно сказываются на инфляционных ожиданиях. Ценовые ожидания бизнеса в сентябре выросли на 2,1 п., до 19,6 п.

Кроме этого, аналитики в октябрьском опросе ЦБ повысили прогноз по инфляции на конец этого года до 6,6% с 6,4% месяцем ранее и повысили прогноз по инфляции на конец следующего года до 5,1% с 4,7%.

Важным фактором проинфляционного давления остаётся дефицитный рынок труда. По данным Росстата, безработица в августе снизилась до нового исторического минимума в 2,1%, а рост зарплат в июле ускорился до 16% с 15% в июне.

В то же время аргументами за снижение ставки могут быть заявление главы ЦБ о том, что «пространство для снижения ставки остаётся», ужесточение денежно-кредитных условий в сентябре-октябре, укрепление рубля с 85 до 81 за доллар, замедление экономики (рост ВВП складывается ближе к нижней границе прогнозного диапазона ЦБ на этот год 1−2%), замедление кредитования и замедление роста денежной массы в сентябре.

