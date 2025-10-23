За день до ставки. Почему банки ждут роста «ключа» от ЦБ

В то же время аргументами за снижение ставки могут быть заявление главы ЦБ о том, что «пространство для снижения ставки остаётся», ужесточение денежно-кредитных условий в сентябре-октябре, укрепление рубля с 85 до 81 за доллар, замедление экономики (рост ВВП складывается ближе к нижней границе прогнозного диапазона ЦБ на этот год 1−2%), замедление кредитования и замедление роста денежной массы в сентябре.