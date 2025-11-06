«Южгазэнерджи» ищет свое в Краснодаре: конфискованное предприятие украинского олигарха собирает активы

В этом процессе на имущество Симашкевича наложен арест, который пытался оспорить индивидуальный предприниматель Игорь Кузин. Кузин заявил, что в 2024 году он приобрел у Симашкевича апартаменты в центре Краснодара стоимостью 31 млн руб., но из-за обеспечительных мер не может оформить право собственности. Суд отказал в снятии ареста, сославшись на то, что Андрей Симашкевич привлекал займы в ООО «Южгазэнерджи» и покупал недвижимость в тот момент, когда в отношении компании уже был заявлен иск Генпрокуратуры о ее изъятии в пользу РФ.