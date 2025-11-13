Юрист объяснил, могут ли уволить за нарушение режима на больничном

«В российских реалиях уволить сотрудника только на основании подозрения или предположения в нарушении режима пребывания на больничном невозможно. Ни работодатель, ни иное лицо не вправе самостоятельно следить за поведением работника во время его временной нетрудоспособности и тем более собирать данные о его передвижениях, активности или состоянии здоровья без законных оснований. Такие действия нарушили бы не только право на частную жизнь, но и положения о персональных данных, прямо запрещенные статьей 88 Трудового кодекса РФ и Федеральным законом № 152-ФЗ “О персональных данных”», — отмечает юрист.
По его словам, контроль за тем, выполняет ли сотрудник предписанный врачом режим, возложен исключительно на медицинские организации, выдавшие больничный лист, а также на Социальный фонд России в части проверки корректности оформления и выплат. Сам работодатель может только проверить подлинность больничного листа через электронные системы. Если у него возникли сомнения, он вправе лишь запросить разъяснения у медицинской организации либо Социального фонда, но не проводить самостоятельные «расследования» или наказывать работника на основании своих подозрений.
Выявить факт нарушения режима может только медицинская организация, которая непосредственно осуществляет наблюдение за состоянием здоровья работника. Если врач получает подтверждение, что пациент не выполнял назначенные рекомендации (например, покидал место лечения вопреки указаниям, занимался несоответствующей деятельностью), именно врач делает официальную отметку об этом в листке нетрудоспособности. Работодатель таких сведений не видит и не получает напрямую — только если они официально внесены в больничный лист, который впоследствии попадает работодателю для оплаты пособия.
Последствия нарушения режима ограничиваются только уменьшением размера пособия по временной нетрудоспособности — такой порядок прямо закреплён в пункте 3 статьи 183 ТК РФ и статье 8 Федерального закона № 255-ФЗ. Увольнение работника за подобное нарушение возможно только в исключительных случаях, когда одновременно налицо и признаки других дисциплинарных проступков (например, прогул — если сотрудник отсутствует на рабочем месте без уважительных причин и после окончания больничного; либо есть доказанный подлог или фальсификация). Но если больничный лист оформлен надлежащим образом и отсутствуют иные основания, трудовой договор расторгнут быть не может.
«Что касается дисциплинарных взысканий — выговор, замечание или наложение штрафа, — они также невозможны без официально зафиксированного нарушения со стороны медицинской организации. Сам работодатель не вправе уменьшить пособие или применить иной вид наказания только потому, что считает, будто режим был нарушен. Это может быть сделано исключительно при наличии соответствующей отметки в больничном», — подчеркивает Митин.
По данным юриста, суды в подобных спорах почти всегда становятся на сторону работника. Сам по себе больничный лист признается исчерпывающим доказательством временной нетрудоспособности, пока иное не подтверждено медицинскими документами. Даже если работодатель располагает фотографиями из отпуска или сведениями из фитнес-приложения, без официальных записей врача эти данные юридической силы не имеют.
