Юристы сообщили, грозит ли штраф за оскорбление при помощи эмодзи в переписке

Эмодзи «с изображением клоуна» без дополнительных пояснений и слов «навряд ли можно считать» оскорблением, рассказал РБК доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. Так он отвечал на конкретный случай, когда суд в Красноярске не признал слово «хабалка» и эмодзи клоуна оскорблением. Когда речь идет об использовании эмодзи для выражения негативного отношения к другому человеку, «необходимо исследовать содержание данной коммуникации комплексно, чтобы отличить обычное несогласие или недовольство собеседником от конкретного намеренного желания нанести ему такую обиду, которая может быть, например, квалифицирована по ст. 5.61 КоАП РФ “Оскорбление”, рассказал Семеновский. “Само по себе эмодзи с изображением клоуна навряд ли можно считать таковым: в нем как таковом нет чего-то неприличного, аморального, противоречащего общественной нравственности”, — считает он.