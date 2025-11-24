Юристы рассказали о появившихся на авторынке «схемах с пенсионерками»

«Если сегодня мы говорим о сделках, которые признаются недействительными в отношении, скажем так, пенсионеров, то завтра к ним могут добавиться люди, которые проходят лечение у психологов, психотерапевтов, страдающие депрессией и так далее. То есть, при таком подходе список лиц может существенно расшириться. И, таким образом, еще большее количество людей рискует оказаться добросовестными приобретателями, оставшиеся без денег и без автомобилей», — предупредил автоэксперт, специалист по подбору авто Артур Брума.